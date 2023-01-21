أزهر الإسكندرية: متابعة دورية لغرفة العمليات ولا شكاوى من امتحان الإعدادية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، أنها لم تتلق أي شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم فى كافة اللجان والمعاهد الأزهرية وذلك من خلال متابعة غرفة عمليات الازهر الشريف لكافة اللجان.

وتفقد صباح اليوم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية بعض المعاهد بإدارة المنتزة للأطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية والابتدائية وقاما بزيارة لجنة معهد أبو العيون التى تضم معهد ابو العيون ومعهد الإمام الحسين وزيارة معهد الراشدين واطمأنا على عدم وجود أي شكاوى وسير الامتحانات بكل هدوء وكان برفقتهما اسماعيل أنور مدير العلاقات العامة ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.

فى سياق آخر اختتمت مديرية الاوقاف بالإسكندرية فعاليات معسكر ابو بكر الصديق شرق المدينة والذى شارك فيه 80 إمام فى اطار توعية وتثقيف الائمة طبقا لخطة وزارة الاوقاف على كافة المحافظات .

وكان قد انطلق الفوج الخامس عشر للائمة بمعسكر أبي بكر الصديق والذي يضم 80 إماماً ويقام خلال الفترة من 17 الى 19 يناير بحضور الدكتور محمود عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وشارك فى الافتتاح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية.

كما شهد اليوم الاسبوع الثقافي بمسجد محمد موسى التابع لإدارة أوقاف العجمي بحضور الدكتور محمد عباس عبدالرحمن، الشيخ محمد بلال مدير عام إدارة أوقافالعجمي، الشيخ أبو المعارف أحمد إمام وخطيب المسجد القارئ الشيخ محمود بكر عثمان المبتهل الشيخ محمد عرفات يوسف.

وجاءت فعاليات الأسبوع الثقافي وسط حضور جماهيري مكثف وحفاوة كبيرة من الجماهير والتي أبدت رغبتها الشديدة في استمرار هذه الفعاليات وتكرارها موجهين الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف على ما يقدمه من رعاية لهذه الأنشطة ملتمسين منه التكرم بزيادتها واستمراها لان المساجد هي حصن الأمان والملجأ لابناء المجتمع من الأفكار المغلوطة والسلوكيات المنحرفة.

حضر الفعالية الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة (محاضراً)، الدكتور سند ابراهيم استاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا (محاضراً)، والشيخ السيد فايد (قارئاً) والشيخ محمد عوض (مبتهلاً) وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي و الفكر الوسطي المستنير .