مدير تعليم المنوفية يتابع توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

تابع صباح اليوم الأحد، محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، تسليم صناديق أوراق أسئلة الشهادة الاعدادية العامة على الإدارات التعليمية ومنها إلى مقرات اللجان الامتحانية، يرافقه محمد صحصاح مدير عام التعليم العام، بدوى سبيع مدير عام الشئون المالية والإدارية، إسلام خطاب مدير إدارة أمن المديرية، واطمأن على خطوط سير توزيع الاسئلة لكل إدارة وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية لضمان وصول صناديق الاسئلة إلى اللجان الامتحانية فى الوقت المحدد.
ووجه الشكر والتقدير لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ولكل القائمين والعاملين على جهودهم الطيبة فى إنجاز هذه المهمة الوطنية التى تقع على عواتقهم.
وكان تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.
وأكد محافظ المنوفية، أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.
مدير تعليم المنوفية يتابع فجرا توزيع أسئلة الامتحانات (1)
مدير تعليم المنوفية يتابع فجرا توزيع أسئلة الامتحانات (2)
مدير تعليم المنوفية يتابع فجرا توزيع أسئلة الامتحانات (3)
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