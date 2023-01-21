تحويل 4 طلاب للتحقيق بعد ضبط هواتف محمول بحوزتهم داخل لجان الامتحان بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عن ضبط 4 طلاب أثناء استخدامهم الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بالمخالفة لشروط دخول لجان الامتحانات، وتم تحرير محاضر بالوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضحت المديرية أنه تم ضبط الطلاب أثناء استخدامهم الهاتف داخل اللجان، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة للامتحانات التي أعلنتها الوزارة، وتم إجراء التحقيق معهم، وسيتم إعلان النتيجة بعد انتهاء فترة الامتحانات

يذكر أن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة الدقهلية، قد استبعد اليوم رئيسي لجنتين تابعتين لإدارتي غرب المنصورة ونبروه التعليمية، ومراقب أول بإدارة الجمالية، وإحالتهم للشؤون القانونية، وذلك بسبب عدم الانضباط داخل اللجان، والسماح للطلاب بالغش.

وانطلقت صباح اليوم إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، ويبلغ عدد الطلاب 125 ألفًا و247 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 595 لجنة على مستوى المحافظة.

ويبلغ عدد طلاب الإعدادي العام 123 ألفًا و705 طلاب داخل 580 لجنة، والإعدادي المهني 15 ألفًا و42 طالبًا وطالبة داخل 15 لجنة، بالإضافة إلى لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالبًا وطالبة في 7 لجان، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب