مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357.. صور

كتبت - مرام محمد

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالجيزة، وسحر مصطفى مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب الجيزة بمستشفى 57357، والتي تضم 3 طلاب بإدارات "أبو النمرس، والعجوزة، وبولاق الدكرور " التعليمية من المحتجزين للعلاج بالمستشفى، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ونقل "مدير تعليم الجيزة" رسالة حب وتقدير من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى الطلاب المرضى الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفى، متمنيا لهم السلامة والشفاء العاجل.

كما نقل أشرف سلومة وكيل الوزارة، رسالة حب وتقدير من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لأبنائنه الطلاب، موجها المسئولين بالإدارات التعليمية ومديري العموم بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والدعم المعنوي طوال فترة تواجدهم بالمستشفى حتى خروجهم.

والتقى مدير تعليم الجيزة ، بالطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على حالة أبنائنا الصحية كما تم الاتصال من اللواء أحمد راشد بأبنائه الطلاب كل طالب على حدة، للاطمئنان عليهم والاتصال مع إدارة المستشفي للاطمئنان على حالتهم الصحية.

واطمأن "سلومة"، على أبنائه فى امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، حيث جاءت الأسئلة من المنهج المقرر ولم تخرج من الكتاب المدرسي ولم ترد أى شكاوى منهم.

وأصدر وكيل الوزارة، تعليمات إلى الملاحظين بتوفير الجو الهادىء للطلاب بما يسهم في أداء الامتحان بهدوء بعيدًا عن أي توتر أو قلق.

ولم يكتفى "سلومة" بزيارة طلاب الجيزة المرضى فقط، بل قام بزيارة إنسانية لبقية طلاب الإعدادية لبعض المحافظات وهم "الشرقية – القاهرة – الاسكندرية –سوهاج – الدقهلية – المنيا " للاطمئنان عليهم وتحفيزهم لمساعدتهم على أداء الامتحان بحالة نفسيه هادئة، مقدما هدايا للطلاب من مجلس الآباء والأمناء تحفيزًا وتشجيعا لهم ومتمنيًا التوفيق والنجاح والشفاء العاجل.