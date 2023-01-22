جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات

كتب محمود طه حسين

نشرت جروبات الغش أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات، من بينها مادة الجبر لطلاب محافظة القاهرة واللغة الأجنبية بمحافظة الجيزة واللغة الإنجليزية بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى امتحانات بعض المحافظات الأخرى منها قنا وسوهاج والشرقية.

وطالبت المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من صور أسئلة الامتحان وإرسالها إلى جروبات الغش.

وانطلقت امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات) للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022/2023، أمس السبت، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 لطلاب محافظة الجيزة.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالى الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ (205491) طالبا وطالبة، مقسمين على (688) لجنة وعدد (2) حالات خاصة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

وشدد على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، مؤكدا على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.