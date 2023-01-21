محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع عقده، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، والتنفيذيين من كافة القطاعات الخدمية التي تشهدها المحافظة بالقرى والمدن.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، في كافة القطاعات الخدمية منها إنشاء وإحلال وتجديد عدد من المدارس، وأعمال الصرف الصحي بعدد من القرى، وسرعة الانتهاء من أعمال التمهيد والرصف حسب الخطة الموضوعة، وإنشاء محاور جديدة وإنشاء كباري، إضافة لأعمال تطوير مراكز الشباب، وانشاء ملاعب نجيلية، كما وجه بالاهتمام ومتابعة كافة المحصولات الزراعية الشتوية، وخاصة زراعات القمح والبنجر،للحفاظ على المحصول، ليعطي أعلى إنتاجية للفدان.

كما اطلع محافظ كفر الشيخ على نسبة التنفيذ في المشروعات الجارية بـ 12 قطاعا، والمشروعات التي تم الانتهاء منها، موجها رؤساء المدن ووكلاء الوزارات بتقديم تقرير أسبوعي بنسبة تنفيذ الأعمال.