محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال توسعة الطرق ورصف كوبري المرور الجديد

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف في الـ47، عقب أعمال توسعة اتجاهي الشارع، للتخفيف من الضغط المروري والزحام، ورصف ميدان أحمد عابدين، ضمن خطة المحافظة التي شهدتها عدد من طرق غرب وشرق المدينة لتوسعتها، ومنها ما تم تحويله لاتجاه واحد"امتداد شارع الجيش وشارع البنوك وشارع ابراهيم المغازي"، إضافة لإنشاء عدد من المحاور لربط عرب بشرق العاصمة بروافد الطريق الدولي الثلاثة" كفر الشيخ طنطا" ،"كفر الشيخ المحلة"، " كفر الشيخ بلطيم"

جاء ذلك بحضور أيمن خلف الله ، القائم بأعمال تيسير مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور.

كما تفقد الأعمال الجارية، في كوبري المرور الجديد، موجها بسرعة الانتهاء منه، لبدء تشغيله، لحل مشكلة التكدس المروري التي تشهدها منطقة القنطرة، وموقف كفر الشيخ العمومي، يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة المرور والزحام التي تشهدها منطقة موقف كفر الشيخ، إضافة إلى إنشاء المحار الجديدة التي شهدتها مناطق شرق وغرب العاصمة، للربط بينهما إضافة للحد من التكدس المروري الذي كانت تشهده وسط المدينة.

وتم إنشاء كوبري المرور الجديد، لتحويل طريق الصوالحة لاتجاه واحد للمتجهين من مدينة كفر الشيخ المحلة الكبرى ومراكز بيلا والحامول وبلطيم، وطريق أبو الطيب اتجاه واحد للقادمين من بيلا والحامول والمحلة الكبرى، وقرى مركز كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الاعمال الجارية لتوسعة طريق ابو عمر و كفر عسكر، لتحقيق الانسيابية المرورية، للقادمين من رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ المحلة" للاتجاه لغرب المدينة دون الدخول لوسط مدينة كفر الشيخ، عن طريق المحور الجديد القادم من سخا متجها لمسار العائلة المقدسة وماراً بالمجمع السكني الجديد المجاور لجامعة كفر الشيخ، والمتجه لرافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا".