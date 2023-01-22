محافظ كفر الشيخ: إنشاء مبنى للطوارئ والعناية بمستشفى الصدر ومده بخزان أكسجين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البسبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الاعمال الجارية بمستشفى الصدر من أعمال تطوير، وإنشاء عناية جديدة ومبنى للطوارئ والعيادات، وأشعة مقطعية، وخزان أكسجين جديد سعة 11 ألف لتر، اضافة لرفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى من مياه شرب وصرف صحي وخزانات، بحضور الدكتور أحمد عطا، مدير المستشفى.

تأتي الأعمال الجارية ضمن أعمال التطوير التي يشهدها مستشفيات كفر الشيخ ومنها مستشفى الصدر والحميات ، وانشاء عدد من المستشفيات جاري العمل بها.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما شهدته المنظومة الطبية خلال الـ 9 سنوات لم تشهده المحافظة من قبل، سواء بإنشاء مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، ومنهم مستشفى بلطيم النموذجي، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، ومستشفى سيدي غازي المركزي، إضافة لإنشاء مركز الأورام، ومستشفى الكلى التي سيتم إنشاؤها، ليكون تابع لمستشفى كفر الشيخ العام، إضافة للمستشفيات الجاري إنشاؤها بمدن " الرياض، الحامول، بيلا"، وما تشهده مدينة كفر الشيخ من تطوير كبير لمستشفى الصدر والحميات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، بالإضافة لافتتاح مبنى الدرجة والعناية بالمستشفى العام، مشيدا بما تشهده جامعة كفر الشيخ من منظومة طبية متميزة سواء بمستشفى جامعة كفر الشيخ، أو بالأعمال الجارية بمستشفى الطوارئ والذي قارب الانتهاء منه.