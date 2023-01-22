محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

الفيوم - رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، الأعمال الإنشائية بمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، الذي يجري إنشاؤه بديوان عام المحافظة.

استمع محافظ الفيوم، إلى شرح تفصيلي بالأعمال المدنية التي تم تنفيذها بمقر الشبكة الوطنية الموحدة، والجدول الزمني للأعمال المتبقية، وأكد المحافظ، على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال خلال شهرين على الأكثر.

وتهدف الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل طبقاً لأحدث المعايير العالمية، كما تعمل الشبكة على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.