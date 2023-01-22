اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 12:51 م
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إصابة شخصين صدمهما "تروسيكل" بطريق قرية سنرو فى الفيوم

الأحد، 22 يناير 2023 12:16 م
إصابة شخصين صدمهما "تروسيكل" بطريق قرية سنرو فى الفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب مواطنان صدمهما تروسيكل بطريق قرية سنرو بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

كان طريق قرية سنرو بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث اصطدام تروسيكل بمواطنين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

وكان طريق "طوبهار - مناشي الخطيب"، شهد وقوع حادث تصادم، بين دراجتين بخاريتين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقلهم إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

وكان طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل قبل كمين قصر الباسل، باتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 


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