محافظ الدقهلية يحيل 99 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 99 محضرا بالمخالفات، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها، على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن منية النصر والمطرية ودكرنس ونبروه وميت غمر وتمى الامديد وطلخا وان المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 43 محضر نقص وزن، و11 محضر غير مطابق للمواصفات، ومحاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها(20 شيكارة)، و2 محضر توقف عن الإنتاج، و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و2 محضر عدم وجود قائمة، و2 محضر عدم إعطاء بون صرف، و2 محضر تجميع دقيق بكمية قدرها (4شكاير)، و24 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و2 محضر تصرف فى سلع تموينية، و2 محضر تبديد حرز، و1 محضر سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم التحفظ على 4680 عبوة خل وعسل اسود ومربى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفى ذات السياق استمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المطرية بقيادة محمد حمص رئيس المركز والمدينة بالمرور على المخابز، بنطاق المدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخابز المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.