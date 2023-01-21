افتتاح قسما الغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى السنبلاوين في الدقهلية.. صور

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت قسم الغسيل الكلوى وقسم الحضانات بمستشفى السنبلاوين العام بعد تطويرهم، يرافقه السفير عبدالرازق عبدالجليل آل عبدالغنى سفير دولة قطر السابق، والسفير ناصر الشمرى سفير دولة الكويت السابق، والدكتور محمد الأنصارى مدير عام مؤسسة النجاة بدولة الكويت، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان، واللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

وأشار " المحافظ " إلى أن تكلفة اعمال تطوير قسم الغسيل الكلوى وقسم الحضانات بلغت 17 مليون جنيه تبرع من السيدة الفاضلة سلطانة عبدالجليل آل عبدالغنى من دولة قطر الشقيقة بالتعاون مع مؤسسة النجاة بدولة الكويت وجمعية الأورمان.

وأكد " مختار " على أن ما يحدث من تطوير للمنشآت الصحيه فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى تعد طفره غير مسبوقة من أجل تقديم رعاية طبية تليق بالمواطنين فى مختلف ربوع المحافظة فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وثمن "المحافظ" دور الأشقاء العرب على دعمهم المتواصل للقطاع الصحى بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع جمعية الاورمان لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لكافة المواطنين.

والجدير بالذكر أن أعمال التطوير التى تمت بمستشفى السنبلاوين العام شملت قسم الكلى والذى يضم بعد تطويره عدد 65 ماكينة غسيل كلوى بطاقة استيعابية 300 مريض يومى، وانشاء عدد 2 محطة لمعالجة المياه واصبحت ثالث أكبر وحدة كلى بالدقهلية بعد أن كانت تحتل المركز الخامس بعدد 40 ماكينة غسيل كلوى بطاقة استيعابية 200 مريض يومى، كما شملت اعمال التطوير تطوير قسم حضانات الاطفال حيث أصبح يضم 54 حضانة بعد أن كان يضم 24 حضانة فقط، وجدير بالذكر أيضاً أن أعمال التطوير التى تمت تخدم ما يقرب من 3 مليون مواطن من أبناء مركز السنبلاوين والمراكز المجاورة ومحافظة الشرقية.

وفى نهاية الافتتاح قام مدير عام جمعية الاورمان بتقديم دروع الجمعية إلى " محافظ الدقهلية" والى سفير دولة قطر السابق وسفير دولة الكويت السابق، ومدير عام مؤسسة النجاة بدولة الكويت تقديراً لدعمهم فى تطوير مستشفى السنبلاوين العام.

حضر الافتتاح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمستشار السيد الشوربجى مدير جمعية الاورمان بالدقهلية، والمهندس أحمد خفاجى مدير مؤسسة خفاجى للمقاولات المنفذة لأعمال التطوير.