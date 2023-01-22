اليوم السابع
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محافظ أسوان يوجه بمتابعة معارض "أهلا رمضان" بانتظام لعرض السلع بأسعار مخفضة

الأحد، 22 يناير 2023 12:46 م
محافظ أسوان يوجه بمتابعة معارض "أهلا رمضان" بانتظام لعرض السلع بأسعار مخفضة معارض أهلا رمضان بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أعطى اللواء أشرف عطية،  محافظ أسوان، توجيهاته المشددة لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوقوف ميدانياً على مدى التزام العارضين والشركات المشاركة فى معارض "أهلاً رمضان" بعرض السلع الإستراتيجية والأساسية والغذائية بشكل منتظم وبأسعار مخفضة.

 

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم افتتاح هذه المعارض بداية من شهر يناير الجارى بإجمالى 5 معارض وهى بحديقة الشيراتون بأسوان، وفى مركز دراو يوجد المعرض بجوار مخازن التجزئة لشركة المصرية للسلع الغذائية، وفى مركز كوم أمبو يوجد بمبنى حى غرب التابع للوحدة المحلية أمام قصر الثقافة، وفى مركز نصر النوبة يوجد بحديقة نقابة المعلمين، وفى مركز إدفو تم إقامة معرض شادر بموقف الرمادى غرب إدفو، وتستمر أعمال هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى 15 أبريل القادم.

 

وأوضح، أن يتوازى مع ذلك المتابعة الميدانية اليومية لحركة البيع والشراء بالأسواق، والاطمئنان على السلع والمنتجات الغذائية والأساسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 

وأشار عطية إلى أن افتتاح معارض "أهلاً رمضان" يشارك فيها القطاع الحكومى ممثلاً فى الشركة المصرية لتجارة الجملة، بجانب القطاع الخاص يعد استكمالاً للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التى تتنافس لتلبية احتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.


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