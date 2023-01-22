محافظ أسوان: استمرار لقاءات الجماهير لرصد مطالب أهالى قرى "حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على استمرار جلسات الاستماع واللقاءات الجماهيرية لرصد مطالب واحتياجات الأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع من أجل بحثها مع الجهات المعنية أولاً بأول وترجمتها إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" للمساهمة فى الارتقاء بالظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية بمختلف القرى المستهدفة.

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، أنه تم عقد جلسة استماع مع أهالى نجع الجزيرة بوادى النقرة بمركز نصر النوبة والذى يضم 570 نسمة من قبيلة العبابدة، مشيراً بأنه خلال الجلسة تم حصر جميع المطالب والاحتياجات بالنجع ومنها إنشاء وحدة بيطرية وسوق تجارى وجمعية زراعية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ومركز للشباب لخدمة أهالى النجع.

وأضاف المهندس ناجح مصطفى، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم القيام بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بقرية وادى النقرة لخدمة 18 ألف نسمة موزعين على 6 قرى فرعية ونجع، مشيراً إلى تفقد مشروعات إنشاء مدرسة الحكمة الابتدائية والثانوية، وتطوير مدرسة الكرامة التجارية، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنسب تنفيذ بلغت 100% لكل مشروعا، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى ووحدة الإسعاف بنسبة 95%، علاوة على تفقد مشروع إنشاء وحدة الإطفاء، ومشروع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب تنفيذ وصلت 75%، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الحكمة بنسبة 70%، ومشروع مد شبكات الغاز الطبيعى بنسبة 65%.