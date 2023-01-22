محافظة القاهرة تفتتح منفذا للسلع الغذائية المخفضة بشارع شبرا.. صور

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة القاهرة، فتح منافذ جديدة بكافة مناطق القاهرة، لتوفير السلع المخفضة للمواطنين، خاصة بالأحياء الأكثر احتياجًا، حيث افتتح الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية نائبًا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منفذًا بشارع شبرا لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأكد محافظ القاهرة، أن افتتاح المنافذ يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تحرص على أن تضم المنافذ كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية .