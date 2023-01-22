كندا توافق على دفع 2 مليار دولار تعويضا للسكان الأصليين عن "الإبادة الثقافية"

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت كندا، أنها وافقت على دفع 2.8 مليار دولار كندى، حوالى 2 مليار، لتوسية أحدث سلسلة من الدعاوى القضائية التي تسعد لتعويض عن الضرر الذى حدث للسكان الأصليين من خلال نظام المدارس الإلزامية التي وصفتها إحدى اللجان الوطنية بالإبادة الثقافية.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز إن التسوية الجديدة، والتي لا تزال بحاجة إلى موافقة قضائية، يحل عمل جماعة تم رفعه فى عام 2012 من قبل 325 من جماعات السكان الأصليين الذين سعوا للحصول على تعويض عن تآكل ثقافتهم ولغاتهم.

وتعلم الآلاف من طلاب السكان الأصليين فى نحو 130 مدرسة داخلية بدءا من القرن الـ 19 وحتى تسعينات القرن الماضى، وكان يتم منعهم وفى بعض الأحيان باستخدام العنف المبرح من الحديث بلغاتهم الأصلية وممارسة تقاليدهم. وكان بعض الطلاب يؤخذون من عائلاتهم بالقوة وإرسالهم إلى المدارس، والتي كان أغلبها يدار من قبل الكنائس.

وفى عام 2021، صدم الكنديون بظهور أدلة على مقابر مجهولة لرفات 215 طالب سابق فى فناء مدرسة كملوبس أنديانا الداخلية السابقة فى كولومبيا البريطانية. وتم العثور على أدلة عن استخدام رادار يخترق الأرض. وأسفرت عمليات بحث أخرى فى مدارس سابقة عن العثور على مواقع دفن مشابهة. ويعتقد أن الآلاف من الطلاب قد ماتوا فى المدارس من الأمراض وسوء التغذية والإهمال والحوادث والحرائق والعنف.

ولو تمت الموافقة على الاتفاق، فإنها ستكون خامس أكبر تسوية قانونية مرتبطة بالمدارس منذ اتفاق عام 2006 الذى قدم تعويضا للطلاب السابقية، وأسست لجنة الحقيقة والمصالحة الوطنية. ودرست اللجنة النظام القانوني، وشهادة مسموعة من الطلاب وأصدرت قائمة طويلة بالتوصيات التي وعد رئيس الوزراء جاستن ترودو بتطبيقها بالكامل. وبالاتفاق الأخير، فإن الحكومة سيتعين عليها تقدين إجمالي 10 مليار دولار كندى تعويض.