قافلة طبية تفحص المرضى غير القادرين بمستشفى كفر الشيخ الجامعى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، عن تنظيم قافلة علاجية بمستشفى جامعة كفر الشيخ استهدفت توقيع الكشف الطبي على 60 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى إبشان مركز بيلا وقرية السالمية مركز فوه ومدينة فوه و قرية كفر المنشي مركز كفرالشيخ فى محافظة كفرالشيخ، بتكلفة اجمالية تراوحت 10 آلاف و250جنيها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أشرف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، تماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وتضمن الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك".

وأكد السيد مسلم، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد مسلم بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.