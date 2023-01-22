فعاليات ثقافية لممارسة اللغة الإنجليزية بالمكتبة العائمة فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أقيمت على هامش تواجد السفينة "لوجوس هوب" الشهيرة بالمكتبة العائمة بميناء بورسعيد السياحي عدد من الفعاليات الثقافية، كان من أهمها ممارسة اللغة الإنجليزية وعدد من اللغات الأجنبية الأخرى مع طاقم السفينة الذي خصص ضمن فعالياته يومي الثلاثاء والخميس لهذه الفعالية.

وأقدم مجموعة من شباب وفتيات محافظة بورسعيد من المهتمين باللغة الإنجليزية على اللقاء بعدد من طاقم السفينة من بريطانيا وأمريكا لممارسة اللغة معهم، وإقامة عدد من المسابقات والتحدث بطلاقة معهم للتعرف على ثقافة المحافظة والمصريين بشكل عام وتبادل المعلومات العامة الخاصة باللغة.

تعلم الانجليزية

قاد فريق شباب المحافظة روفان محمد حسن، الباحثة بالماجيستير في كلية الآداب جامعة بورسعيد ومدربة اللغة الإنجليزية، والتي أكدت أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية الثقافية هو إتاحة الفرصة للشباب والفتيات لممارسة اللغة الانجليزية وكسر حاجز الخوف من التحدث مع أجانب.

وأضافت نهال طارق، أحدى منظمات الفعالية، أن ذلك جاء استغلالاً لوجود أكبر مكتبة عائمة في العالم LOGOS HOPE في ميناء بورسعيد لممارسة اللغة الانجليزية مع طاقم السفينة الذي حضر من جنسيات مختلفة وذلك في وجود متخصصين من فريقنا لتوفير الدعم والتوجيه اللازم لهم.

تبادل الخبرات في الأطعمة

وكان قد نظم عدد من شباب محافظة بورسعيد، أيضا مبادرة لتبادل الثقافات بين المصريين والأجانب المتواجدين على أكبر مكتبة عائمة في العالم "LOGOS HOPE", حيث تعاون الشباب البورسعيدي من بعض الطهاة، لعرض الأكلات المصرية والبورسعيدية بعد طهيها داخل مطبخ السفينة، وكذلك المشروبات، وسط جو من المرح بين المصريين والأجانب.

وأكد سمير سلطان، أحد المشاركين في اليوم، أنه تم التعاون بين عدد من الشباب وطاقم السفينة، من أجل تنظيم يوم مختلف للسائحين يظل دائمًا يذكّرهم بجمال الطعام المصري، كما يترك لديهم أثرًا لكرم وشهامة المصريين، مضيفًا أن الأجانب فوجئوا بطبيعة أسماء الطعام، قائلاً "عملنا ملوخية ومحشي وحواوشي"، وشاركناهم في التعرف على الأطعمة والتي لم يكونوا يعرفون عنها شيئًا من قبل.

وأشار إلى أنهم أعدوا لهم مشروب التمر الهندي والكركديه البلدي بالطريقة المصرية، قائلاً : "كفاية إنهم قالوا إن اليوم من أجمل أيام حياتهم وإحنا بنعمل كده علشان سياح العالم كله يجولنا هنا بورسعيد" .

وأوضح عمرو الحريري، أحد شباب بورسعيد المنظمين للمبادرة، أن تواجد السفينة على رصيف ميناء بورسعيد لمدة تقرب من الـ 20 يومًا تعد وقتًا طويلًا، خاصة أنها أكبر مكتبة عائمة بالعالم، مشيرًا إلي أنها حققت رواجًا بالمحافظة وتزايدت رحلات اليوم الواحد خلال تواجدها بشكل كبير، قائلًا: إحنا هدفنا نوصل رسالة عن طبيعة المصريين وحفاوة استقبالهم عبر الزوار الأجانب من طاقم السفينة .

وأشار محمد فرحات أحد الشباب المشاركين، أن كافة الجهات ببورسعيد سواء حكومية أو غير حكومية تعاونت من أجل إسعاد السائحين، وإرسال رسالة للعالم أجمع، تؤكد أن مصر بشبابها تفتح أبوابها للسياحة، موضحاً أننا نريد كل السفن تأتي إلينا ونعرفهم بتراثنا الشعبي مثل السمسمية وأكلاتنا المصرية.

وأقبل طاقم السفينة على الطعام المصري، وتناولوا المحشي وعلّمهم الشباب أنه أرز تم وضعه داخل ورق العنب والكرنب والفلفل والباذنجان، كما تناولوا الملوخية وحدثوهم عن جمالها بالخبز، كما أعجبهم الحواوشي بعدما علموا أنه لحمة متبلة تم وضعها في عيش مخبوز، وأكدوا أنهم يمكن أن يتناولوا هذه الأطعمة في بلادهم إذا تمكنوا من طهيها مثل المصريين.

وشهدت مكتبة سفينة الكتب لوجوس هوب بميناء بورسعيد السياحي، منذ وصولها محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا من زوار وأبناء المحافظة المتهمين بالقراءة، وتبادل المعلومات والثقافات، وتجاوز عدد زائريها عشرات الآلاف من المواطنين، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

وتتواجد السفينة السياحية لوجوس هوب، منذ يوم 5 من شهر يناير 2023 بميناء بورسعيد السياحي، وتعد السفينة لوجوس هوب أكبر مكتبة عائمة في العالم، وذلك خلال رحلتها إلى ميناء بورسعيد السياحي، والتي تستمر حتى يوم 23 يناير.

بدأت فعاليات الاحتفاء بالسفينة منذ وصولها؛ حيث تم استقبالها على نغمات السمسمية، وتواجد المئات رافعين أعلام مصر، وتوالت فعاليات الاحتفاء بزوار المحافظة من السائحين، والذين تم استقبالهم في حفل بحضور محافظ بورسعيد ونائبه وقيادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومسابقة بورسعيد ملتقى الثقافات

وعلى هامش تواجد السفينة، نظم نادى التذوق البصري، بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، معرض ومسابقة بورسعيد ملتقى الثقافات بقاعة المؤتمرات في أحد فنادق المحافظة، جاء ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وكرمت إدارة المعرض، على السعيد مدير فندق ريستا، علا نصر مدير مكتب السياحة بورسعيد، المستثمر السياحي محمد دعيه، وقد منح المشاركين الفائزين شهادات تقديراً لهم من نادى التذوق في المجالين التشكيلي والفوتوغرافي.

وأبدى متطوعوا المكتبة العائمة من الأجانب، عن سعادتهم بوجودهم في هذه الفعالية الثقافية بمحافظة بورسعيد، والتي تأتي على هامش تواجدهم في المحافظة لنشر الثقافات المختلفة.

وتشهد بورسعيد طفرة سياحية، والتي أعادت المحافظة على الخريطة السياحية المحلية والعالمية بقوه" وخاصة الثقافية وهو لون جديد على السياحة فى المدينه الباسل والتي شهدت رواج سياحي وثقافي أضفته المكتبة العائمة "لوجوس هوب" في المحافظة ، لتزورها الوفود الأجنبية من بعض الدول، وكذلك أهالي المحافظات المصرية، خلال زيارة السفينة للمرة الثانية للمدينة، بعد أن زارت مصر ببورسعيد منذ 12 عام، وتم استقبالها هذه المرة بالرقصات الفلكلورية على نغمات السمسمية .

وشهدت السفينة "لوجوس هوب"، إقبال من الشباب والفتيات بالأعمار السنية الشبابية، وذلك خلال الساعات المسائية من كل يوم .

لقاءات ثقافية وفقرات فنية

خصص مسئولوا المكتبة العائمة بعض البرامج الأخرى على هامش تواجدهم في ميناء بورسعيد السياحي، ومنها ركن بعلم كل دولة لتبادل الثقافات المختلفة في لقاءات ثقافية أقبل عليها الشباب، وكذلك بغض العروض الفنية من فقرات غنائية واستعراضية ومسرح.

استعدادات محافظة بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي في شكل مشرف.

وكانت قد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استعداد ميناء بورسعيد السياحي لاستقبال المكتبة العائمة "لوجوس هوب" "MV LOGOS HOPE" القادمة من ميناء بيروت والمقام على متنها أكبر معرض عائم للكتاب في زيارة هي الثانية بعد توقف دام أكثر من 12 عامًا.

ووقتها أكدت المنطقة الاقتصادية، أن السفينة سترسو بميناء "بورسعيد السياحي" في 4 من يناير المقبل وتستمر لمدة 20 يومًا؛ لتغادر في 23 من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.

واستعدت بورسعيد لاستقبال هذا الحدث الثقافي، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية كافة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء والأماكن المحيطة به، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين السفينة وتسهيل حركة نزول 350 راكب لعمل رحلات سياحية سريعة للقاهرة.

مواصفات السفينة

يبلغ طول السفينة البالغ 132 مترًا، وتصنف باعتبارها أكبر مكتبة عائمة في العالم، ويصل عدد الفريق بها إلى أكثر من 400 متطوع، من أكثر من 60 جنسية مختلفة، وتعود ملكيتها للمنظمة الخيرية الألمانية "كتب جيدة للجميع"، وتحتوي المكتبة العائمة أكثر من 50 ألف عنوان.

وتستهدف السفينة بما تضمه من ثروة ثقافية نشر الثقافة في جميع أنحاء العالم، كما تعرض في منطقة الاستقبال فيلمًا قصيرًا يؤرخ زيارات السفينة لأهم موانئ العالم، وعروضًا تفاعلية عن السفينة الحديثة لتعريف الجمهور بها، وقد زارت السفينة أكثر من 480 ميناء في أكثر من 150 دولة واستقبلت أكثر من 49 مليون زائر على متنها خلال 13 عامًا، ولا تزال ترفع شعارًا واضحًا وهو "تبادل المعارف وتقديم المساعدة والأمل" في كل ميناء تزوره.

تفتتح السفينة معرضها العائم لآلاف الزوار يوميًّا من الطلاب ومحبي القراءة في الفئات العمرية بين 13 أو 65 عامًا، نظير رسم رمزي لزيارة السفينة والمشاركة في فعالياتها، أما الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 13 عاما، وقادرون باختلاف فيمكنهم الدخول إلى السفينة بشكل مجاني، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميًّا طوال مدة المعرض، وتبدأ في الثالثة مساء يوم الجمعة، ويتم غلق المعرض يوم الأحد.



احد العاملين المصريين



أطعمه مصرية



أطفال وكبار داخل السفينة



الاطعمه المصرية بالسفينة



العصير



المحشي_1



بعض الجروبات بالسفينة



بعض الزوار



تبادل الثقافات



تبادل ثقافات بين طاقم السفينة والزوار



تناول وجبات مصرية



دوائر ثقافية بالمركب



دوائر ثقافية



سمير سلطان