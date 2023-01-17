مبادرة بورسعيد لطهى "محشى وملوخية" للأجانب على سفينة "لوجوس هوب".. وصور

بورسعيد - محمد عزام

نظم عدد من شباب محافظة بورسعيد ، مبادرة لتبادل الثقافات بين المصريين والأجانب المتواجدين على أكبر مكتبة عائمة في العالم "LOGOS HOPE", والتي ترسو في ميناء بورسعيد السياحي.

وتعاون الشباب البورسعيدي من بعض الطهاة، لعرض الأكلات المصرية والبورسعيدية بعد طهيها داخل مطبخ السفينة، وكذلك المشروبات، وسط جو من المرح بين المصريين والأجانب.

وأكد سمير سلطان، أحد المشاركين في اليوم، أنه تم التعاون بين عدد من الشباب وطاقم السفينة، من أجل تنظيم يوم مختلف للسائحين يظل دائمًا يذكّرهم بجمال الطعام المصري، كما يترك لديهم أثرًا لكرم وشهامة المصريين.

وأضاف سمير، أن الأجانب فوجئوا بطبيعة أسماء الطعام، قائلاً "عملنا ملوخية ومحشي وحواوشي"، وشاركناهم في التعرف على الأطعمة والتي لم يكونوا يعرفون عنها شيئًا من قبل.

وأشار إلى أنهم أعدوا لهم مشروب التمر الهندي والكركديه البلدي بالطريقة المصرية، قائلاً : "كفاية إنهم قالوا إن اليوم من أجمل أيام حياتهم وإحنا بنعمل كده علشان سياح العالم كله يجولنا هنا بورسعيد" .

وأوضح عمرو الحريري، أحد شباب بورسعيد المنظمين للمبادرة، أن تواجد السفينة على رصيف ميناء بورسعيد لمدة تقرب من الـ 20 يومًا تعد وقتًا طويلًا، خاصة أنها أكبر مكتبة عائمة بالعالم، مشيرًا إلي أنها حققت رواجًا بالمحافظة وتزايدت رحلات اليوم الواحد خلال تواجدها بشكل كبير، قائلًا: إحنا هدفنا نوصل رسالة عن طبيعة المصريين وحفاوة استقبالهم عبر الزوار الأجانب من طاقم السفينة.

وأشار محمد فرحات أحد الشباب المشاركين، أن كافة الجهات ببورسعيد سواء حكومية أو غير حكومية تعاونت من أجل إسعاد السائحين، وإرسال رسالة للعالم أجمع، تؤكد أن مصر بشبابها تفتح أبوابها للسياحة، موضحاً أننا نريد كل السفن تأتي إلينا ونعرفهم بتراثنا الشعبي مثل السمسمية وأكلاتنا المصرية.

وأقبل طاقم السفينة على الطعام المصري، وتناولوا المحشي وعلّمهم الشباب أنه أرز تم وضعه داخل ورق العنب والكرنب والفلفل والباذنجان، كما تناولوا الملوخية وحدثوهم عن جمالها بالخبز، كما أعجبهم الحواوشي بعدما علموا أنه لحمة متبلة تم وضعها في عيش مخبوز، وأكدوا أنهم يمكن أن يتناولوا هذه الأطعمة في بلادهم إذا تمكنوا من طهيها مثل المصريين.

وشهدت مكتبة سفينة الكتب لوجوس هوب بميناء بورسعيد السياحي، منذ وصولها محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا من زوار وأبناء المحافظة المتهمين بالقراءة، وتبادل المعلومات والثقافات، وتجاوز عدد زائريها عشرات الآلاف من المواطنين، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

وتتواجد السفينة السياحية لوجوس هوب، منذ يوم 5 من شهر يناير 2023 بميناء بورسعيد السياحي، وتعد السفينة لوجوس هوب أكبر مكتبة عائمة في العالم، وذلك خلال رحلتها إلى ميناء بورسعيد السياحي، والتي تستمر حتى يوم 23 يناير.

بدأت فعاليات الاحتفاء بالسفينة منذ وصولها؛ حيث تم استقبالها على نغمات السمسمية، وتواجد المئات رافعين أعلام مصر، وتوالت فعاليات الاحتفاء بزوار المحافظة من السائحين، والذين تم استقبالهم في حفل بحضور محافظ بورسعيد ونائبه وقيادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.