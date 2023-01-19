ضبط 5 ملايين عبوة شاى وقهوة مقلدة داخل مصنع فى حملة تموينية بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة على الأسواق العامة برئاسته وعضوية ياسر مراد مديرالإدارة، ومحمد الخولى مدير الرقابة ومحمد شعبان ومحمد الشيخ بالتنسيق مع مباحث التموين.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع بمركز طنطا يقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى، وبلغت إجمالى المضبوطات 5 ملايين عبوة شاى وقهوة وثلاثة طن خامات وتم تشميع الآلات والمصنع من الخارج بحضور مجلس المدينة، وتحرر محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة أخطرت لمباشرة التحقيق.