ضبط مبيدات زراعية محظور تداولها بالأسواق وتحرير 42 محضرا تموينيا بالغربية

فريق المحافظات

شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين حملة تموينية مكبرة، للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين تشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضمت مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية محمد سعد الخولى وناصر مصطفى العفيفى وأشرف شرف الدين والسيد احمد الحواله ومحمودحسن برغوث و خالدزكى ومحمد صلاح لتفقد الحالة التموينية بقسم ثان طنطا.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سياره نقل محملة بكمية وقدرها 500 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالاسواق وتؤدى إلى الأضرار بالثروة الزراعية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تشكلت حملة لتفقد الحالة التموينية بمركز طنطا والسنطة أسفرت جهود الحملة عن تحرير 9 تسعة محاضر اثبات حاله ضد مخابز بلديه تقوم بأنتاج خبز ناقص وزن مابين الشريحة الأولى والثانية والثالثة.

وتحرير (7) محاضر مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانون وتحرير ( 5) محاضر عدم نظافة أوانى العجين.

كما قامت الحملة بتحرير محضر إثبات حالة توقف عن الإنتاج بدون إذن و(2) محضر عدم وجود قائمة تشغيل وتحرير عدد (18) محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحال بقالة جملة وقطاعى إجمالى ( 42) محضر مخابز وأنشطة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.