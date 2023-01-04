صحة الإسماعيلية تضبط سيارة تبيع أغذية مجهولة المصدر

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الصحية بمركز ومدينة القصاصين، تمكنت من ضبط سيارة بيع للمواطنين العصائر والأغذية مجهولة المصدر، وذلك خلال الحملات على المنشآت الغذائية لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق.

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ، تم ضبط سيارة بمركز ومدينة القصاصين تقوم ببيع العصائر والأغذية وبها عدد 250 زجاجة عصير، و120 باكو مصاصة ملونه مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى والعرض على النيابة العامة.

وقال الدكتور علي حطب، أنه تم المرور أيضا علي عدد 17 منشأة وسحب عدد 23 عينة أغذية مختلفة، وإعدام 63 كيلو أغذية مختلفة غير محتفظة بالخواص الطبيعية، كما تحرير عدد 15 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت والتوصية بالغلق الإداري لمحل لوجود خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه تم المرور علي قرية المحسمة القديمة على عدد 6 محلات وإعدام عدد 35 كيلو أغذية مختلفة غير محتفظة بالخواص الطبيعية وإعدام مقلاة فلافل، وعدد 7 طاولات خبز متهالكة، وتحرر عدد 9 محاضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت والتوصية بالغلق الإداري لمحل لعدم وجود رخصه ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

وأشار الدكتور علي حطب، أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية، وأشرف الديبة مراقب عام الإدارة، وعبدالله موسي، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية، مشيراً على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.