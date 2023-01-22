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شعبة المخابز: لم يتم تحديد سعر الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية حتى الآن

الأحد، 22 يناير 2023 11:33 ص
شعبة المخابز: لم يتم تحديد سعر الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية حتى الآن خبز بلدى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، حيث من المقرر أن يتم ذلك قريبا، وذلك فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين، وسيتم صرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات وهى نفس المخابز التى تنتج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية. 
 
وأكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه لم يتم تحديد سعر الخبز البلدى المقرر طرحه لغير حاملى البطاقات التموينية حتى الآن، أن وزارة التموين تقوم حاليا بالعمل على تحديد سعر الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية وبأسعار أقل من الخبز السياحى "الخبز الحر وأن ما يتردد عن تحديد سعر الخبز لغير حاملى البطاقات، وأنه يوجد كارت خبز بـ20 جنيها يتيح 25 رغيفا وكارت 50 جنيها يتيح 62 رغيفا غير صحيح على الإطلاق قائلا: "كل ما يتردد حتى الآن عن تحديد سعر نهائى للخبز البلدى لغير حاملى البطاقات غير صحيح".
 
 
وأضاف عبد الله غراب أن إتاحة وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية سيعمل حالة توازن فى الأسواق ويحد من غلاء أسعار الخبز السياحى "الحر"، حيث يستطيع المواطن من الحصول على كارت مسبق الدفع من مكاتب البريد لصرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
 
وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين ،حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحى فى إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض مقارنة بسعر الخبز السياحى "الحر" فى الأسواق".
 
وكان عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد أكد لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حريصة على توفير الخبز لكافة المواطنين سواء من خلال صرف الخبز المدعم على بطاقات التموين، أو العمل حاليا لتوفير الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية حيث سيتم إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع بفئات مختلفة يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموينية شرائه من مكاتب البريد وفقا لاحتياجاته من الخبز والتوجه إلى المخابز البلدية التى ترغب فى طرح الخبز "الحر" بالتكلفة الفعلية، بجانب أيضا استمرار طرح الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لأصحاب البطاقات التموينية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملى بطاقات التموين بالتكلفة الفعلية دون مغالاة فى الأسعار، ومن المقرر أن يتم طرح الرغيف بالسعر الحر على حسب التكلفة الفعلية للرغيف من 75 إلى 90 قرشا لكن حتى الآن لم تقرر الوزارة السعر وان كل ما يتردد ما هى الا توقعات فقط.

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