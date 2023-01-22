اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 07:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سياسي إسرائيلي معارض: مظاهرة الليلة في تل أبيب ضد نتنياهو الأكبر في تاريخ إسرائيل

الأحد، 22 يناير 2023 06:00 ص
سياسي إسرائيلي معارض: مظاهرة الليلة في تل أبيب ضد نتنياهو الأكبر في تاريخ إسرائيل مظاهرات فى اسرائيل
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال جلعاد كاريف، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "العمل"، إن المظاهرة التي خرجت في "تل أبيب" ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، مساء السبت، هي واحدة من أكبر المظاهرات في تاريخ إسرائيل. 
 
وشدد كاريف، في تصريح للقناة "السابعة" الإسرائيلية، أن المظاهرات القادمة ستكون أكبر. 
 
وخرج حتى الآن 100 ألف إسرائيلي إلى الشوارع في "تل أبيب"، وآلاف آخرون، في "حيفا" و"القدس المحتلة" و"بئر السبع" ضد سياسات الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، ومُخططه لإجراء ما وصفها بـ "إصلاحات في القضاء"، يرى مُعارضون له إنها تقوض الديمقراطية وتحد من رقابة المحكمة العليا الإسرائيلية على القوانين التي يمررها الكنيست.

نتنياهو

تل ابيب

الكنيست

مظاهرات فى اسرائيل



الموضوعات المتعلقة

أكثر من 100 ألف إسرائيلى يتظاهرون فى تل أبيب ضد سياسات حكومة نتنياهو

السبت، 21 يناير 2023 09:32 م

محكمة العدل الإسرائيلية تلغى تعيين وزير بحكومة نتنياهو بسبب إدانته بتهم فساد

الأربعاء، 18 يناير 2023 04:23 م

أحمد جمعة يكتب: دلالات وتوقيت القمة الثلاثية حول قضية فلسطين فى القاهرة.. حصار حكومة نتنياهو للقيادة الفلسطينية واستخدام سياسة الإعدام الميدانى ناقوس خطر.. ومواجهة التصعيد الإسرائيلى فى الضفة والقدس أولوية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 06:00 م

"الخارجية الفلسطينية": تنفيذ برنامج "نتنياهو" سيُفجر المنطقة برمتها

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:32 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة