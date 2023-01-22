سوريا ولبنان يبحثان تطوير التعاون فى القطاع التربوى

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بحث وزير التربية السوري الدكتور دارم طباع، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية بدمشق طلال ضاهر، سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع التربوي وأهمية تطويره بين البلدين.



ولفت طباع- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إلى دور الوزارة في استقبال الطلاب السوريين القادمين من لبنان؛ لأداء امتحاناتهم العامة كل عام، وتأمين متطلباتهم وضرورة التنسيق بين الجانبين، بما يخدم مصلحة الطلاب.



من جانبه.. تحدث ضاهر عن العلاقات المتجذرة التي تربط البلدين ودور قطاع التربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتأثير بالمجتمع وتطويره، مبدياً استعداد الجانب اللبناني للتعاون في مجال تطوير العلاقات التربوية، وبما يعزز فرص الأطفال بالتعليم ويحقق مصلحتهم.