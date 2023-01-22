زراعة واستصلاح 500 فدان وغرس 16 ألف شجرة زيتون خلال عام في الغراء شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجح أهالى منطقة الغراء بشمال سيناء، فى استصلاح وزراعة 500 فدان وغرس 16 شجرة زيتون خلال عام .

وأعلن الأهالى خلال احتفالهم بمرور عام على زوال خطر الإرهاب من مناطقهم وتطهيرها وعودتهم إليها، أنهم يهدون الدولة إنجازات تحققت ساعدتهم فيها مؤسسات الدولة والجهات المجتمعية بتوفير جانب من البنية التحتية وأنهم يواصلون جهودهم فى استصلاح الأراضى والتوسع فى المساحات الخضراء.

وبعث الأهالى بهذه المناسبة برسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية وللقوات المسلحة والشرطة المدنية، وكافة الجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء.

ويعيش أهالى منطقة تجمعات الغراء التابعة لمركز الشيخ زويد بشمال سيناء هذه الأيام فرحة العودة يفخرون بالقوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة بما تحقق من إنجازات خلال عام تفوق الخيال وتتحدى الزمن فى الإسراع بالتنمية والتعمير على تلك الأرض الطيبة .

قال حسين أبو عيطة أحد الرموز المجتمعية بتجمع أبو يوسف أحد تجمعات الغراء، إنه كان آخر من غادر التجمعات وقت الأزمة وأول من عاد إليها فور تطهيرها من الإرهاب ومخلفاته، مشيرا إلى تحقيق العديد من الإنجازات بداية من المسجد الى ترميم المنازل للإقامة بها وصولا الى إعادة تأهيل الأراضي الزراعية وآبار المياه وباقى الخدمات ومرافق التنمية للعمل، وذلك بخلاف إنشاء شبكات الكهرباء والمياه ومد شبكات التليفونات وغيرها .

وأشار عبد الرحمن يوسف، أحد الرموز الشبابية بالمنطقة إلى أن أهم ما تم إنجازه خلال عام هو: ترميم المنازل كاملة ومسجد وديوان بتجمع أبو يوسف بالغراء، ترميم 4 مساجد بتجمعات الغراء هى مسجد أبو يوسف، مسجد الذيابى، مسجد أبو معالى، ومسجد الكراشين، وتم تسمية المسجد بتجمع أبو يوسف باسم الشهيد عميد أركان حرب خالد علاء العريان الذى استشهد على تراب هذه القرية بتاريخ 30 مايو من عام 2021 ، واستصلاح مساحة أكثر من 500 فدانا زراعيا، وإنشاء آبار للرى وعمل شبكات زراعية وزراعة أكثر من مائة فدان بأشجار الزيتون بعدد 16 ألف شجرة زيتون ، وحاليا يتم تجهيز وزراعة الخضروات الموسمية مثل البامية - الكنتلوب - البطاطس- والطماطم لسد احتياجات الأهالى بالمنطقة، صيانة عدد 4 آبار كانت معطلة بسبب العبث بها فى فترة الارهاب ، حفر 10 آبار جديدة للرى الزراعى واعادة تشغيل 6 ابار كانت معطله، استصلاح الطرق وفتحها بالتجمعات كاملة بواسطة مجلس مدينة الشيخ زويد ، تركيب 3 محطات تحلية مياه الآبار المالحة وتحويلها لمياه عذبة صالحة للشرب الآدمى تكفى التجمعات بالكامل سعة 50 مترا مكعبا / اليوم للمحطة الواحدة بجهود مجتمعية، إنارة التجمعات بأعمدة انارة وكشافات من خلال مجلس مدينة الشيخ زويد وادخال 7محولات كهرباء للتجمعات وتم تركيبها عن طريق شركة الكهرباء، تركيب شبكة التليفونات الأرضية للتجمعات وجارى العمل على تشغيلها خلال الشهر القادم، وتقام حاليا حلقات تعليمية وتثقيفية للأطفال لتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب وزرع الحس الوطنى والدينى لديهم .

وقال إنه فى مجال الأنشطة التى قدمتها الشباب والرياضة للمنطقة، تم تنفيذ عدد من القوافل الرياضية لإسعاد الشباب تضمنت أنشطة متنوعة للشباب والأطفال وتقديم هدايا وتوفير أدوات رياضية، لافتا إلى أن الأهالى جهزوا مساحة أراضى، وتم التقدم بطلب لتحويلها لملعب رياضي واقامة منشآت رياضية ومركز شباب عليها.

وتابع "حسين كويس" من تجمع أبو معالي بالغراء انهم بعد عودتهم لمناطقهم انطلقوا فى عملية الزراعة وتعمير الأرض وحاليا يزرعون كافة المحاصيل الناجح زراعتها وهم يواصلون تعمير مناطقهم لافتا ان بالقرية انشطة منوعة وهى الزراعة ومزارع تربية الدواجن فضلا عن انشطة الأسر فى تربية الاغنام .

وأكد مسعد أبو كريشان من شباب منطقة الغراء بتجمع الكراشين على اعتزازهم وفخرهم بمجهود الدولة وما تقدمه لهم وتضافر اهالى المنطقة مشيرا ان الأسر استقرت فى اماكنها ولافتا ان الدولة وفرت لمنطقتهم بئر مياه جوفى لخدمة المزارعين إلى جانب مشروعات منوعة وفرها الهلال الأحمر لدعم الشباب ومساعدتهم فى زراعة أرضهم وهذا ساعد فى زيادة المساحات الخضراء وتنافس الجميع فى الإسراع بزراعة الأرض.

وبدوره أشار الدكتور عبد الكريم الشاعر مسئول التدريب وخدمة المجتمع بجامعة العريش، ان لرجال المجتمع المدنى دور مهم فى مساندة أهالى تجمعات الغراء، لافتا لتنفيذ فعاليات مجتمعية بينها اتحضر للأخضر وإطلاق إشارة بدء زراعة حديقة الأبطال بجوار مسجد الشهيد خالد العريان تماشيا مع رؤية الدولة وتوجهها نحو البيئة النظيفة، وإطلاق مبادرة الاستفادة من البيئة المحلية وتوظيفها فى السياحة العلاجية والزراعية والسعي لعمل برامج توعوية تستهدف إبراز مواهب الأطفال.

وأضاف إسلام عروج أحد ممثلى المجتمع المدنى أن الغراء كانت أول مكان يعود الى أهله، حيث تضامن رجال الأعمال مع قواتنا المسلحة والشباب ومنظمات المجتمع المدنى من أجل أن تصبح الغراء نموذجا للتنمية يحتذى ، من خلال ترميم منازل تجمع ابويوسف معربا عن امله ان يكون المكان واجهة نموذجية تستحق ان يطلع على تجربتها الجميع فى سيناء وان تكرر فى كل قرى المحافظة، لافتا أن ما يقوم به المسئولون لهو دليل وتطبيق عملى لتوجهات الدولة فى تحقيق التنمية الحقيقية على أرض سيناء .

ويرى مصطفى أبو عيطة ( أحد الشباب ) أن أهم الاحتياجات العاجلة والضرورية لأهالى تجمعات قرية الغراء هى : إنشاء المدرسة التى كانت موجودة بها وأصبحت بحاجة لإنشاء جديد، مساعدة أهالى القرية بإنشاء عدد 5 آبار مياه للتوسع فى الرقعة الزراعية، حيث أن الزراعة هى المهنة الوحيدة لشباب ورجال القرية فى الوقت الحالى ( تكلفة إنشاء وتشغيل البئر الواحد حوالى 60 ألف جنيه) ، توفير عدد 5 صوب زراعية لزراعة المحاصيل الشتوية وعمل اكتفاء ذاتى للمواطنين ( تكلفة الصوبة حوالى 150 ألف جنيها ) ، إنشاء مبنى صغير لتعليم الأطفال وإقامة الأنشطة والمسابقات لهم به وذلك لعدم وجود مكان لمثل هذه المسابقات ، إنشاء عدد 5 خزانات خرسانية لتجميع مياه الأمطار بها ( تكلفة الخزان الواحد عشرة آلاف جنيه)، إضافة لضرورة الانتهاء من تخصيص مركز شباب وملعب رياضي وبناء المعهد الأزهرى حيث قام الأهالى بالتبرع بالأراضى للبناء عليها لهذه المنشأت.

وأكد الشيخ عبد العاطى كريشان، من مشايخ ورموز منطقة الغراء، أن مسية الاهالى وملحمة التعمير متواصلة ولديهم اصرار انه خلال عام قادم ترتفع اعداد اشجار الزيتون التي يزرعونها فى أراضيهم إلى 50 الف شجرة زيتون وحفر 50 بئر والتوسع أكثر فى زراعات موسمية وخضروات وفواكه.

وأضاف أن مساحة تجمعات الغراء تصل لنحو 3500 فدانا، والأهالى لديهم رغبة قوية فى إعادة إعمار الأرض بالبناء والزراعة ، وتضم القرية عدد عشرة تجمعات ( أبو غانم ، أبو يوسف ، أبو معالى ، الكراشين، أبو دهشان ، الذيابى ، أبو خوار ، أبو خويطر ، الطبيقى ، والملاحيس ) .

وقال إنه يوجد ترابط وتلاحم بين أهل القرية مما يعود على المنطقة بالنفع العام، ونسبة التعليم وخريجى الجامعات عالية بالمنطقة ، المنطقة بها أراضى زراعية خصبة تصلح لزراعات الزيتون والخوخ واللوز والخضروات ، ومن أهم مميزات القرية أن المياه الجوفية بها قريبة من سطح الأرض وبفضل سواعد الشباب المخلصين من أهل القرية سيكون هناك إنتاج من زيت الزيتون الموسم القادم .



استصلاح الاراضى بمنطقة الغراء بشمال سيناء



استصلاح الاراضى



منطقة الغراء بشمال سيناء



استصلاح الاراضى بمنطقة الغراء بشمال سيناء



استصلاح الاراضى بمنطقة الغراء



استصلاح الاراضى بمنطقة الغراء بشمال سيناء



استصلاح الاراضى بمنطقة الغراء بشمال سيناء



استصلاح الاراضى بمنطقة الغراء بشمال سيناء



استصلاح الاراضى بمنطقة الغراء بشمال سيناء