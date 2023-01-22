اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 04:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في زاباروجيه

الأحد، 22 يناير 2023 03:33 م
روسيا تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في زاباروجيه أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 300 عسكري أوكراني على محاور القتال والسيطرة على مواقع استراتيجية في منطقة زاباروجيه وتدمير 3 محاطات رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع وإسقاط طائرة حربية أوكرانية من طراز سو 25 واعتراض قذيفتي هيمارس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في بيان حول نتائج سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن قواتنا استهدفت على محور كوبيانسك، وحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق (دفورشنايا) و(غريانيكوفكا) بمنطقة خاركوف، و(نوفوسيلوفسكويو) والضواحي الشمالية من (ستيلماخيفكا) في لوغانسك، وتم تصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير شاحنة صغيرة ومركبات خاصة".

وأضاف كوناشينكوف أنه على محور كراسني-ليمان، تم تصفية وحدات اللواء الآلي 92 الأوكراني في منطقة "ستيلماخوفكا"، وتدمير ألوية الهجوم الجوي رقم 95 و 80 الأوكراني في مناطق "شيرنوفايا ديبروفا" في لوغانسك وغابات "سيبيريانسكي" و"يامبالوفكا" في دونيتسك ، وتصفية أكثر من 80 جنديا أوكرانيا، كما تم تدمير رادارين مضادين للبطارية أمريكية الصنع في مناطق "فيشنيفويا" في دونيتسك و"نيفسكوي" في لوغانسك.

روسيا

أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

العملية العسكرية الروسية

زابورجيا

محطة زابورجيا

الأوضاع فى أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

أوكرانيا وروسيا

الحرب فى أوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة