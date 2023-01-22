روسيا تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في زاباروجيه

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 300 عسكري أوكراني على محاور القتال والسيطرة على مواقع استراتيجية في منطقة زاباروجيه وتدمير 3 محاطات رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع وإسقاط طائرة حربية أوكرانية من طراز سو 25 واعتراض قذيفتي هيمارس.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في بيان حول نتائج سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن قواتنا استهدفت على محور كوبيانسك، وحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق (دفورشنايا) و(غريانيكوفكا) بمنطقة خاركوف، و(نوفوسيلوفسكويو) والضواحي الشمالية من (ستيلماخيفكا) في لوغانسك، وتم تصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير شاحنة صغيرة ومركبات خاصة".



وأضاف كوناشينكوف أنه على محور كراسني-ليمان، تم تصفية وحدات اللواء الآلي 92 الأوكراني في منطقة "ستيلماخوفكا"، وتدمير ألوية الهجوم الجوي رقم 95 و 80 الأوكراني في مناطق "شيرنوفايا ديبروفا" في لوغانسك وغابات "سيبيريانسكي" و"يامبالوفكا" في دونيتسك ، وتصفية أكثر من 80 جنديا أوكرانيا، كما تم تدمير رادارين مضادين للبطارية أمريكية الصنع في مناطق "فيشنيفويا" في دونيتسك و"نيفسكوي" في لوغانسك.