روسيا تعلن القضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين خلال الساعات الماضية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، القضاء على أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وجنوب دونيتسك.



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن القوات الروسية قامت بتحييد أكثر من 75 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان.



وأضاف أن "القوات قامت بتدمير محطتي رادار مضادتين للبطاريات أمريكتي الصنع في "دونيتسك ولوجانسك" شرقي أوكرانيا.. وأشار إلى إسقاط ثلاث طائرات أوكرانية، واعتراض سبع قذائف "هيمارس" و"أورجان".



كما أعلنت الوزارة أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 372 طائرة مقاتلة و200 مروحية و2885 طائرة مسيرة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أنه تم أيضا تدمير 401 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7537 دبابة ومدرعة ، و983 راجمة صواريخ ، و3841 مدفع هاون ، و8066 مركبة عسكرية خاصة.