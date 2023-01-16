مياه المنوفية: إحلال عدادات المياه الميكانيكية بأخرى مسبقة الدفع لكل المنشآت الحكومية

المنوفية - محمود شاكر

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه بناء على تعليمات الشركة القابضة وتماشيا مع توجهات الدولة بترشيد استهلاك المياه، تمكن القطاع التجارى بالشركة من تغيير 60% من العدادات الخاصة بالهيئات والجهات الحكومية بعدادات مسبقة الدفع بما فيها العدادات المعطلة والتالفة والممارسات وأكثر من 80% من العدادات الخاصة بمساجد الأوقاف وعدد كبير من العدادات التالف والمعطلة الخاصة بالأهالي بعدادات مسبقة الدفع بجميع نواحي المحافظة تزامناً مع الخطة الموضوعة للبدء في تغيير جميع الممارسات بجميع نواحي المحافظة بعدادات مسبق الدفع .

وأشار نجيب إلي حرص الشركة على تحسين الخدمة المقدمة للعميل، وتوفير وسائل حديثة لاحتساب استهلاكات العملاء ضمن خطة الشركه القابضة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين وفى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عادل المليجي رئيس القطاع التجارى، أن من مزايا تلك العدادات القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، مشيرًا إلى أن العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطن اثناء الاستخدام .

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الشركة القابضة بأهمية ميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء ورفع الوعى بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وتقليل فاقد المياه حرصا على مستحقات الشركة .

وعلى جانب آخر، أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدء انطلاق حملات توعوية بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكثيف رسائل التوعية بضرورة إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال والمترددين عليها.

وأشار نجيب إلي قيام فريق الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية والمشاركة المجتمعية، بتوعية عدد من العاملين بإدارات السلامة والصحة المهنية وعمال شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي والعاملين بإدارات الكلور، وعمال شبكات الصرف الصحي بمواقع العمل الجاري تنفيذها ضمن المشروعات الممولة بقرض من البنك الدولي بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في ضوء خطة زمنية تستهدف تغطية كافة الأفرع التابعة للشركة.

وأوضح نجيب، أن الهدف من تلك الحملات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر أثناء تنفيذ المشروعات الجارية بالشركة وأهمية تطبيق الاشتراطات اللازمة للحد من المخاطر في بيئة العمل وشرح الاجراءات الواجب اتباعها لسلامة العاملين.

ولفت نجيب، إلى توزيع مطبوعات خاصة بالسلامة المجتمعية في نطاق تنفيذ مشروع الصرف الصحي المستدام بمركز تلا لخدمة المناطق الريفية.