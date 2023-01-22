رئيس جامعة بنها: تدشين الخطة الاستراتيجية للجامعة 2023 - 2030 قريبا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، تدشين وإطلاق الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2023 – 2030 قريبا، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة طموحة، وتتسق مع المتغيرات الجديدة بهدف إحداث نقلة نوعية لجامعة بنها ووضعها في مصاف الجامعات العالمية، والعمل على التحول الرقمي وتنمية روح الابتكار واقتصاد المعرفة بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة كانت حريصة على عقد حوارات مجتمعية مع جميع ممثلي المجتمع المدني والنقابات ووسائل الإعلام، ومساهمتهم فعلياً في إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة، وذلك للوصول إلى خطة قابلة للتنفيذ والقياس تضم كافة القطاعات والمشروعات داخل الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة لا يقتصر دورها على التعليم فقط، وإنما أيضا لها دور خدمي مجتمعي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الخطط الاستراتيجية السابقة لجامعة بنها منذ 2010 وحتى تاريخه كانت طموحة وتم إنجاز الكثير منها علي الرغم من التغيرات العالمية، مشيرا إلى أنه تم الموافقة علي البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لتكون خطة المستقبل، مؤكداً علي أن الخطة الجديدة طموحة في ظل توجهات الدولة المصرية بالاهتمام بتطوير العملية التعليمية وربط البحث العلمي بالصناعة والتحديات التي تواجه المجتمع في كافة المجالات.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عبدالرحيم شولح المشرف على الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، ملامح وغايات الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة بنها ورؤيتها ورسالتها، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها ترتكز على رؤية ورسالة تؤهلها للوصول إلى العالمية من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمستهدفات والأنشطة المحددة بجدول زمني وفق مجموعة من القيم والسياسات الحاكمة للعمل.

يذكر أن الخطة الإستراتيجية للجامعة، تتضمن مجموعة من الغايات الاستراتيجية حيث تسعى الجامعة إلى إعداد خريج جيد قادر علي المنافسة، مروراً بسعي الجامعة لتحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وأن تكون بيت خبرة للمحافظة، كما تحرص على ربط خطتها الإستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.