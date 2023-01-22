رئيس جامعة الأقصر يطمئن على سير الامتحانات بلجان كليتي الطب والآثار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر ، اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، بكليتي الطب والآثار؛ للاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل اللجان، برفقة عمداء ووكلاء الكليات.

وتفقد رئيس الجامعة، لجان الامتحانات، بكليات الطب والآثار، في ضوء خطة الجامعة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالي، بمتابعة أعمال اللجان، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وأكد على انتظام سير العملية الامتحانية، وعدم وجود أية معوقات، مثنياً على التزام الطلاب بكافة التوجيهات والإرشادات الخاصة بدخول اللجان، منذ بدء الامتحانات، مطلع يناير الجاري.

ويشار إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، كانت قد انطلقت أول يناير الجاري، بكليات الجامعة، وتستمر حتى الـ24 من ذات الشهر،حيث واصل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالكليات، برفقة السادة عمداء الكليات، حيث استهل رئيس الجامعة جولته، بتفقد لجان الامتحانات بكلية السياحة والفنادق بطيبة، أعقبها جولة بلجان الامتحانات بكليتي الفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات.

واستكمل رئيس الجامعة جولته، بتفقد لجان الامتحانات بكلية الآثار، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم، وسبل الراحة للطلاب، وأكد رئيس الجامعة، على حرص إدارة الجامعة على متابعة أعمال الامتحانات بشكل مستمر؛ لتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب خلال تأدية الامتحانات، مشيدًا بجهود إدارات الكليات في الالتزام بالخطة التي وضعتها الجامعة، لأداء الامتحانات، فضلًا عن التزام أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الأقسام بالإشراف المستمر على انتظام سير العملية الامتحانية، ويشار إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، كانت قد انطلقت أول يناير الجاري، بكليات الجامعة، وتستمر حتى الـ24 من ذات الشهر.