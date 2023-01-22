ختام فعاليات مسابقة التحدث بالفصحى وتعميق النحو لطلبة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، ختام فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة "التحدث بالفصحى وتعميق النحو"، والتي يشرف عليها توجيه اللغة العربية بقيادة الموجه العام حسن علي خليل، والمقامة بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بإدارة الأقصر.

ومن جانبه، حضر الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ختام فعاليات مسابقة "التحدث بالفصحى وتعميق النحو"، والتي أسفرت عن فوز الطالبة آية وهب الله عايش على مستوى المرحلة الإعدادية، والطالبة منة الله شعبان علي يونس على مستوى المرحلة الثانوية، والمؤهلتان للتصفيات على مستوى الجمهورية.

ولاقت مشاركات الطلاب خلال التصفيات استحسان الدكتور صبري خالد وكيل تعليم الأقصر، قائلاً:- "لي الشرف أني متخصص في اللغة العربية بالأساس، وأدعوكم للاعتزاز بها فهي لغتنا الأم"، وقدم التهنئة لكافة الفائزين، متمنياً لهم التوفيق في التصفية على مستوى الجمهورية، كما هنأ مدارسهم وإداراتها وتوجيه اللغة العربية، موجها كل الشكر والتقدير لأسرة فريق توجيه اللغة العربية.

وتهدف مسابقة "التحدث بالفصحى وتعميق النحو"، إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: «الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة»، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر، الذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى.

فيما زار الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مستشفى علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، حيث رافقه هشام عبد الستار مدير عام الأنشطة بمديرية الأقصر، وذلك لتقديم الدعم للأطفال المصابين ومحاربى الأورام السرطانية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتقديم الدعم المعنوي للمرضى خلال رحلتهم العلاجية.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أقسام المستشفى المختلفة وأبدى إعجابه الشديد بنظام العمل والخدمات الطبية المقدمة بصورة يومية للمرضى من محافظات الصعيد المختلفة (الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد).