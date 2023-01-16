تعليم الأقصر تنظم التصفيات النهائية لمسابقة التحدث بالفصحى وتعميق النحو.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة التربية، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة "التحدث بالفصحى وتعميق النحو"، والتي يشرف عليها توجيه اللغة العربية بقيادة الموجه العام حسن علي خليل، والمقامة بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بإدارة الأقصر.

ولاقت مشاركات الطلاب خلال التصفيات استحسان الدكتور صبري خالد وكيل تعليم الأقصر، قائلاً:- "لي الشرف أني متخصص في اللغة العربية بالأساس، وأدعوكم للاعتزاز بها فهي لغتنا الأم"، وقدم التهنئة لكافة الفائزين، متمنياً لهم التوفيق في التصفية على مستوى الجمهورية، كما هنأ مدارسهم وإداراتها وتوجيه اللغة العربية، موجها كل الشكر والتقدير لأسرة فريق توجيه اللغة العربية.

وتهدف مسابقة "التحدث بالفصحى وتعميق النحو"، إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: «الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة»، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر، الذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى.

وكان قد افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فعاليات معرض أفضل تقويم للعام 2023، والذي ينظمه توجيه الاقتصاد المنزلي برئاسة أماني إدوارد بمدرسة أبو بكر التجريبية للغات، حيث أبدى سروره بروعة المنتجات المعروضة، حيث إن هذا المعرض جاء بالتزامن مع الأمر الذي يشغل الجميع وهو قضية التغيرات المناخية، فالاقتصاد المنزلي أحد أهم ركائزه هو إعادة تدوير المخلفات، وهو ما يحتاجه الجميع للحفاظ على البيئة خالية من التلوث.

كما حث الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أسرة الاقتصاد المنزلي على المُضيِّ قُدُمَاً في هذا الدرب، والاستمرار في تدريب الطلبة والطالبات على هذه الأعمال التي ستنفع الطلاب في حياتهم العملية بعد الدراسة، حيث حضر الافتتاح صفوت جارح وكيل المديرية، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.