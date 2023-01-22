حملات تموينية على الأسواق بمدن محافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية، لمواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية والتموينية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، مع التأكيد على التزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية، وتمكنت الحملات من تحرير 5 محاضر متنوعة، مشددا على وضع الأسعار على السلع الغذائية.

وتابع شريف أحمد هيكل، القائم بأعمال تيسير مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم، والتي أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، وتابعت إيمان النحراوى، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس الحملة التموينية على الأسواق ومحال الجزارة، والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة للمخالفين.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية والتي وتمكنت من تحرير 6 محاضر متنوعة،وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة العامة لاتخاذ اللازم.

كما شن مجلس مدينة قلين، حملة الأسواق والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 6 محاضر منوعة للمخالفين من التجار، لعدم الإعلان عن الاسعار، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بها.



حملة الاسواق بسيدي سالم



متاببعة توفير السبلع بقلين



متابعة الاسواق_1