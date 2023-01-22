جولة تفقدية لمسئولى "الإسكان" بوحدات "سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان

كتب أحمد حسن

تفقد أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان أعمال تنفيذ العمارات السكنية بمشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهم المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

وخلال الجولة، تم المرور على أعمال تنفيذ 68 عمارة بــ" سكن كل المصريين " محور الإسكان المتوسط بمساحات ( 100م2 - 110م2- 120م٢) للوحدة كاملة التشطيب، وتتكون كل عمارة من 6 أدوار، شاملة الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة، ويجري تنفيذ المشروع بنسب جيدة، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بالانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقاً للجدول الزمني المتفق عليها، وبالجودة المطلوبة.

وفي سياق متصل، واصل مسئولو جهاز مدينة العاشر من رمضان، جولاتهم التفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ ( 52 عمارة) ضمن المرحلة الرابعة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، محور محدودى الدخل، شرق حى الأندلس بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة نموذج 2غرفة + صالة + حمام + مطبخ كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق – غاز طبيعي"، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بمشروعات المبادرة الرئاسية، وكذا مشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة .

كما تفقد مسئولو الجهاز، أعمال استكمال عمارات سكن كل المصريين بالحي الـ12، و تابعوا الأعمال الجارية داخل المشروع وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق.