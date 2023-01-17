جامعة السادات تدشن مشروعا تنمويا فى قرية "عرب الرمل" بالمنوفية ضمن حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات اليوم الثلاثاء، مشروع تنموي شامل "طبى، توعوى" لقرية "عرب الرمل" مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومي "حياة كريمة" الذي تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قرى محافظة المنوفية، جاء المشروع التنموي ضمن مبادرة حياه كريمه التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية في مطلع عام 2021، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك.

وأطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشريه البيطرية والزراعية والمشروعات التنمويه والتوعويه التى تهدف المواطن المصرى بالقرى المحرومة، وبناء الإنسان المصرى طبيا وتوعويا.

يأتى المشروع التنموى برعاية، الدكتورة شادن معاوية، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور "خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير، مديرعام المشروعات البيئية بالجامعة، وضمت القافلة العديد من العيادات من "باطنة، وعظام، وجلدية".

ومن جانبها أشارت "معاويه" أن جامعة مدينة السادات تمكنت من ترك بصمه مؤثره إيجابية فى مراكز وقرى المنوفيه ،وذلك من خلال مشاركة العديد من المشاريع التنموية، و القوافل الطبية واللجان المختلفه والمتنوعه،التي تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضي وتقديم العلاج لهم بالمجان.

ومن جانبه فقد أشاد "جعفر" عن سعادته البالغه لنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشروعات البيئيه، وأشاد بالآداء الرائع لفريق عمل القافله، وأثنى على مشاركتهم الفعاله والجهود المبذوله فى سبيل إنجاح القوافل بهدف خدمة أهالى القرى الأكثر إحتياجا في محافظة المنوفية والقرى الحدوديه بمحافظة البحيرة، كما أكد على إستمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للإستمرار فى تنظيم مشروعات تنموية، و قوافل شامله بصفه دوريه.

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وأشاد أهالى القريه بالمشروع التنموى وبالخدمات المقدمه من كشف وعلاج بالمجان وتوعيه من خلال الندوات وبالتنظيم الرائع، بلغ إجمالى الحالات الطبيه المستفيده "230" حالة، بواقع 75 حالة باطنة، 90حالة عظام ، 65 حالة جلديه، وبلغ عدد المستفيدين من الندوات التوعويه 411، ليكون إجمالى المستفيدين من المشروع التنموي 641 مستفيدا.