جامعة القناة تخصص مقرين لهيئة الدواء المصرية لتقديم خدماتها بالجامعة وللمجتمع

الإسماعيلية- صبرى غانم

أستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الأحد، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية وجامعة قناة السويس وفي ضوء توجه هيئة الدواء المصرية لتوفير مقرات لها في جميع المحافظات لممارسة إختصاصاتها المختلف.

وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب خالد سويلم أمين عام الجامعة .

كما مثل وفد الجامعة الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة ، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية وأستاذ العقاقير بكلية الصيدلة وعميد كلية الألسن جامعة قناة السويس ، ووكلاء كلية الصيدلة الدكتورة غادة حداد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أماني كمال إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسماعيل عوض الله سلامة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن الهيئة حضر وفد رفيع المستوى يضم العميد إيهاب فاروق رئيس الإدارة المركزية للأمانه العامة ، والدكتور يس رجائى رئيس الإدارة المركزية للعمليات ، الدكتور مهاب أحمد مدير الإدارة العامة للشهادات ومتابعة التراخيص .

وأعرب الدكتور ناصر مندور عن دعمه الكامل لهذا التعاون المُثمر بين الجانبين وذلك في إطار حرص الجامعة الدائم على تقديم خدماتها المجتمعية لمواطنى إقليم القناة وسيناء مشيراً إلى أن الهيئة المصرية للدواء تشهد عملية تطوير جذرية خاصة في ظل الدعم والمتابعة الدائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما ثمن الدكتور تامر عصام دور الجامعة المُجتمعي، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى إلى تقديم خدماتها لأكبر عدد من المواطنين، مؤكداً على أن توفير مقرين للهيئة داخل الجامعة يُعد فرصة لتقديم خدمات أكثر، موضحاً أن هيئة الدواء المصرية تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها وتختص هيئة الدواء المصرية بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها وتهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وقام بتوقيع عقد الإتفاق عن الهيئة المصرية للدواء العميد إيهاب فاروق عبد العظيم أمين عام هيئة الدواء المصرية ، وعن جامعة قناة السويس المحاسب خالد سويلم أمين عام الجامعة.

كما قام الدكتور ناصر مندور والدكتور تامر عصام بتبادل الدروع بين الجانبين تأكيداً على أواصر التعاون المثمر ، متمنين مزيد من جسور التعاون لتقديم خدمات مجتمعية أفضل .