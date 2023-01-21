رئيس جامعة القناة يطالب بتكثيف منح معهد تكنولوجيا المعلومات التدريبية

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن معهد تكنولوجيا المعلومات فرع الجامعة يسعى من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التدربيية إلى بناء القدرات والمهارات الطلابية وتطويرها خلال مرحلة التعليم الجامعي، إلى جانب التدريب بعد التخرج على البرامج المهنية المُتقدم ؛ لإعداد خريج مدرب وقادر على المنافسة فى سوق العمل.

يأتى ذلك بالتزامن مع الزيارة التى قام بها الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ؛ والتى جاءت للوقوف على الأنشطة التدربية ومتابعتها .

وكان فى إستقبال الدكتور محمد عبد النعيم، الدكتورة إيمان عزب مدير الفرع والمهندس أسامة جمال عمار المدير الإداري حيث تم عرض الأنشطة التدربية والخطط المستقبلية.

فيما حرص "عبد النعيم"، على تفقد مقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ، وأخذ أراء الطلاب فى المحتوى التدريبي المُقدم لهم ، ونوعية البرامج التى يرغبون فى الحصول عليها من خلال فرع الـITI .

ومن جانبهم أشاد الطلاب بالمحتوى التدريبي المُقدم وحداثة البرامج ، بينما أوصى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة تكثيف البرامج التعريفية بالكليات عن أنشطة الفرع ، والبرامج المُقدمة حتى يستطيع أن يستفيد أكبر قدر من الطلاب خاصة وأن وسائل التكنولوجيا والإنترنت أصبحت تُلازم الأشخاص في جميع مراحل حياتهم، وإيماناً من الجامعة بهذه الحقيقة وبأن التحول الرقمي والانتشار السريع لتقنية المعلومات والاتصالات قد صار واقعاً مفروضاً لا مفر منه لتقدم الشعوب .

وكان الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قد أستقبل، الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديسمبر الماضى ؛ لبحث سبل التعاون بين المعهد والجامعة، وعرض الخطط والبرامج التدريبية المقدمة للطلاب خلال العام 2023 .