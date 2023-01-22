توفير 143 قطعة أرض لإقامة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" عليها بشبين القناطر

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن المحاسب خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، سير العمل على قدم وساق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المركز والمدينة، كما يقوم القائمين على المبادرة بتذليل كافة المعوقات والمشاكل في مقدمتها توفير واقتراح الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المبادرة في القطاعات المختلفة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، أنه تم العمل على توفير الأراضي المطلوبة من الجهات المختلفة، حيث تم توفير 143 قطعة أرض لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة عليها، منها 51 قطعة أرض أملاك دولة، و44 جهات ولاية أخرى، و41 قطعة تبرع أهالي، و8 قطع نزع ملكية، وذلك بإجمالي مساحات 200862.85م، للقطاعات المخـتلفـة.

وأشار "العرفي"، إلى أنه في قطاع الصرف الصحي تم توفير 73 قطعة أرض لإقامة مشروعات الصرف الصحي عليها، أما في قطاع التعليم تم توفير 5 قطع أراض لإقامة مدارس عليها، وفي قطاع الصحة تم توفير 15 قطعة أرض لإقامة مشروعات الوحدات الصحية عليها، وفي قطاع الإسعاف تم توفير 4 قطع أراض لإقامة مشروعات الإسعاف عليها، وفي قطاع الشباب والرياضة تم توفير 4 قطع أراض لإقامة مراكز الشباب عليها.

وتابع رئيس مدينة شبين القناطر، أنه في قطاع المجمعات الخدمية تم توفير 8 قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، وفي قطاع المجمعات الصناعية تم توفير 4 قطع أراض لإقامة مشروعات صناعية عليها، وفي قطاع المجمعات السكنية تم توفير 4 قطع أراض لإقامة مشروعات سكنية عليها، وفي قطاع الأسواق تم توفير 6 قطع أراضي لإقامة أسواق نموذجية عليها.

واستطرد، أنه في قطاع التضامن تم توفير 9 قطع أراض لإقامة مركز للأسرة والطفل ووحدة اجتماعية عليها، وفي قطاع الثقافة تم توفير 5 قطع أراض لإقامة مكتبات عليها، وفي قطاع المواقف تم توفير 3 قطع أراضي لإقامة مواقف عليها، وفي قطاع الحماية المدنية تم توفير 3 قطع أراض لإقامة نقاط الإطفاء عليها.