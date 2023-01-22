ضبط طالب يؤدى امتحان الشهادة الإعدادية بدلا من والده فى الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

صرح هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، رئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، أن غرفة العمليات رصدت عددا من المخالفات باللجان الامتحانية، منها أداء شخص يدعى "فوزى" الامتحان بدلا من والده بالصف الثالث الإعدادى منازل بمدرسة الملاح الإعدادية المشتركة. لافتا أن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من صعوبة الأسئلة، وأن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، وشامل لأجزاء المنهج.

من جانبه أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، التى تعمل على مدار 24 ساعة، بالاتصال مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، متابعا خطوط توزيع الأسئلة للاطمئنان على وصول صناديق أوراق الأسئلة لمقار اللجان فى الوقت المحدد لبداية اللجنة، حيث تم تسليمها لمندوبي الإدارات فجر اليوم.