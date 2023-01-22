ضبط طالب يؤدى امتحان الشهادة الإعدادية بدلا من والده فى الدقهلية

صرح هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، رئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، أن غرفة العمليات رصدت عددا من المخالفات باللجان الامتحانية، منها أداء شخص يدعى "فوزى" الامتحان بدلا من والده بالصف الثالث الإعدادى منازل بمدرسة الملاح الإعدادية المشتركة. لافتا أن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من صعوبة الأسئلة، وأن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، وشامل لأجزاء المنهج.
من جانبه أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، التى تعمل على مدار 24 ساعة، بالاتصال مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، متابعا خطوط توزيع الأسئلة للاطمئنان على وصول صناديق أوراق الأسئلة لمقار اللجان فى الوقت المحدد لبداية اللجنة، حيث تم تسليمها لمندوبي الإدارات فجر اليوم.
واطمأن وكيل الوزارة إلى انضباط اللجان وحسن سير الامتحان بداخلها ووجه بضرورة تطبيق الإجراءات القانونية لمن يخالف او يتقاعس عن أداء العمل أو يتسبب فى تعطيل العمل أو يشرع فى تسهيل الغش بكافة سبله باللجان الامتحانية .
وأكد شعبان أن 125 ألف و247 طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم فى 595 لجنة امتحانية فى مادتى اللغة الإنجليزية فتره أولى والتربية الدينية فترة ثانية، كما ادى 63775 طالبا بالصف الأول الثانوى امتحان مادتى الفيزياء والجغرافيا فى 200 لجنة امتحانية.
كما تم رصد عدد من حالات الغش بالهواتف المحمولة فى إدارة نبروة وطلخا وشربين وغرب المنصورة التعليمية، وتم التحقيق فى الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
كما قام طالب بإدارة المنزلة بالقاء ورقة الأسئلة من نافذة اللجنة، وآخذها أحد المارة بغرض الغش، وتم تحرير محضر وتم التحقيق فى الوقعه، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالاهتمام بمتابعة أعمال الامتحانات.
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