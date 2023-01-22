تركيب أعمال "الإنترلوك" بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط في المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، لرؤساء المراكز، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع والأحياء ، تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال تركيب بلاط «انترلوك» بأحد متفرعات شارع الجلاء، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، وضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

من جانبه، أوضح أحمد راشد رئيس المركز، أن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك شملت شارع الجلاء وتفريعاته، بداية من موقف المنيا، وحتى شارع حسن حميدة(المطرانية)، وجميع المتفرعات من شارع بورسعيد حتى شارع سعد زغلول، مشيراً إلى المتابعة المستمرة للانتهاء من كل الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ، لافتاً إلى خطة المركز لرصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة.