اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 05:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تركيب أعمال "الإنترلوك" بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط في المنيا

الأحد، 22 يناير 2023 04:34 م
تركيب أعمال "الإنترلوك" بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط في المنيا تركيب أعمال الانترلوك بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط بالمنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لرؤساء المراكز، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع والأحياء ، تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال تركيب بلاط «انترلوك» بأحد متفرعات شارع الجلاء، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، وضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
 
من جانبه، أوضح أحمد راشد رئيس المركز، أن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك شملت شارع الجلاء وتفريعاته، بداية من موقف المنيا، وحتى شارع حسن حميدة(المطرانية)، وجميع المتفرعات من شارع بورسعيد حتى شارع سعد زغلول، مشيراً إلى المتابعة المستمرة للانتهاء من كل الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ، لافتاً إلى خطة المركز لرصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة.
 
تركيب أعمال الانترلوك بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط بالمنيا (5)
تركيب أعمال الانترلوك بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط بالمنيا (5)

تركيب أعمال الانترلوك بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط بالمنيا (3)
تركيب أعمال الانترلوك بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط بالمنيا (3)

تركيب أعمال الانترلوك بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط بالمنيا (1)
تركيب أعمال الانترلوك بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط بالمنيا (1)

تركيب أعمال الانترلوك بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط بالمنيا (4)
تركيب أعمال الانترلوك بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط بالمنيا (4)

تركيب أعمال الانترلوك بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط بالمنيا (2)
تركيب أعمال الانترلوك بشارع الجلاء وتفرعاته بمركز سمالوط بالمنيا (2)
 
 
 

وزارة التنمية المحلية

سمالوط

تنمية الصعيد

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة