نائب المحافظ يفتتح معرض "أهلا رمضان" في مدينة المنيا بأسعار مخفضة.. صور

فى إطار تنفيذ التكليفات الصادرة عن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، افتتح الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، مساء اليوم السبت، معرض "أهلا رمضان" بمدينة المنيا، بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومبادرة "كلنا واحد"، والذى يأتى ضمن سلسلة المعارض التى يتم افتتاحها بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بالتوسع فى إقامة المعارض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وممثلى مباحث التموين، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أحمد راضى رئيس الغرفة التجارية وممثلى جهاز الخدمة الوطنية ونائبى مركز ومدينة المنيا، وعدد من الجهات الشريكة والمعنية ويقام المعرض بشارع كورنيش النيل بجوار معهد الأورام.

قال نائب المحافظ، إنه يجرى افتتاح عدد من معارض "أهلا رمضان" بجميع المراكز، حيث تم افتتاح المعارض الرئيسية بمراكز (المنيا – ملوى – أبو قرقاص)، بالإضافة لافتتاح المعارض بزمام المجالس القروية بعدد من المراكز على أن يجرى افتتاح باقى المعارض بالمراكز الرئيسية والقرى التابعة لها تباعاً، حرصاً على توفير كافة السلع الغذائية.

أكد "أبو زيد"، حرص المحافظة على إقامة تلك المعارض تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخلق أسعار تنافسية بين التجار، مشيراً إلى استمرار الحملات الرقابية لرصد محتكرى السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن معارض "أهلا رمضان" بجميع المراكز والقرى التابعة لها، تشهد إقبالاً من المواطنين، مضيفاً إلى انه يتم تغذية تلك المعارض بصفة يومية بكافة السلع الغذائية والدواجن واللحوم، لتوفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين بمختلف الفئات الاجتماعية.