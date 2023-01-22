تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول خلالها 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 992 شاحنة و80 سيارة.

شملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، 427 شاحنة و65 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع ، 565 شاحنة و15 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل، بينما تغادر السفينتين الحرية2 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى أمل ، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

وتم تداول 3700 طن بضائع و260 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر"، لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1461 راكب بموانيها .