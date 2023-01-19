السفينة WINTER SEA تصل ميناء سفاجا وعلي متنها 33 ألف طن فحم بترول

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، وصول السفينة WINTER SEA بميناء سفاجا البحرى وعلى متنها 33 ألف طن فحم بترولى قادمة من الكويت، حيث تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لفراغ الكمية من على متنها.

كما أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و654 وشاحنة و72 سيارة.

و شملت حركة الواردات 38 ألف طن بضائع، و383 شاحنة، و59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 271 شاحنة و13 سيارة، وتشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية1 ودليلة.

واستقبل ميناء سفاجا بالأمس السفن الثلاث أمل ودليلة والحرية2، كما تم تداول 2380 طن بضائع عامة ومتنوعة 170 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.