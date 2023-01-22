اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 09:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 17 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

الأحد، 22 يناير 2023 09:16 م
تحصين 17 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ جانب من الندوات
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملة لتحصين الطيور، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، وتمكنت من تحصين 17170 طائرا ضد الأمراض الوبائية وفي إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، وتحصين 6530 طائر بلقاح انفلونزا الطيور بأجر، و 13000 طائر تربية منزلية، فضلاً عن تطهير سوقين و6 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 10 عينات ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالى 8000 طائر، كما تم منح 4 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة .

 

كما نظمت مديرية الطب البيطري، ندوات إرشادية عن أهمية الإلتزام بالتحصينات الدورية ضد مرض الجلد العقدى، وجدرى الاغنام، والأمراض المشتركة وأهمها السعار والبروسيلا، والحصول على كوب لبن آمن، وأهميه التلقيح الصناعى فى تحسين السلالات الوراثية تكون أكثر مقاومة للأمراض، وأكثر انتاج الالبان واللحوم كما تم توعية المواطنين فى مختلف الندوات عن اضرار استخدام العبوات الفارغة من المبيدات الزراعية والادوية البيطريه، وأثارها السلبية على صحة الانسان، بمشاركة الدكتورة ليلى مالك، والدكتورة مرام بلال، والدكتورة إيمان عبدالملك، والدكتورة عزة عبدالله، والدكتورة والدكتورة سمر دغدغ، والدكتورة هبه المغازى، والدكتورة مروة حيدر، والدكتورة  دعاء عبدالحى، عبير اشرف.

التوعية بالتلقيح الصناعي
التوعية بالتلقيح الصناعي

 

التوعية بتحصين الماشية
التوعية بتحصين الماشية

 

تحصين الطيور
تحصين الطيور

 

توعية المزارعين
توعية المزارعين

 

جانب من اعمال التوعية للمزاراعين
جانب من اعمال التوعية للمزاراعين

 

 


كفر الشيخ

تحصين الطيور

طب بيطري

تحصينات

ندوات ارشادية

تلقيح صناعى

جلد عقدي



الموضوعات المتعلقة

الدولة ترفع شعار الحفاظ على الثروة الحيوانية.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي والجدري.. 40 فريقا بيطريا بالقليوبية لتحصين 110 آلاف رأس.. تحصين 44 ألفا ببنى سويف.. وتشكيل لجنة لفحص الماشية بالأقصر

الأحد، 22 يناير 2023 07:00 م

تحصين 19 ألفا و275 رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالبحيرة

الأحد، 22 يناير 2023 05:05 م

تحصين 10 آلاف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار والأغنام فى الغربية

الأحد، 22 يناير 2023 02:10 م

تحصين الثروة الحيوانية ببنى سويف ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن

الأحد، 22 يناير 2023 11:13 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة