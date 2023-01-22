تحصين 17 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، حملة لتحصين الطيور، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، وتمكنت من تحصين 17170 طائرا ضد الأمراض الوبائية وفي إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، وتحصين 6530 طائر بلقاح انفلونزا الطيور بأجر، و 13000 طائر تربية منزلية، فضلاً عن تطهير سوقين و6 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 10 عينات ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالى 8000 طائر، كما تم منح 4 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة .

كما نظمت مديرية الطب البيطري، ندوات إرشادية عن أهمية الإلتزام بالتحصينات الدورية ضد مرض الجلد العقدى، وجدرى الاغنام، والأمراض المشتركة وأهمها السعار والبروسيلا، والحصول على كوب لبن آمن، وأهميه التلقيح الصناعى فى تحسين السلالات الوراثية تكون أكثر مقاومة للأمراض، وأكثر انتاج الالبان واللحوم كما تم توعية المواطنين فى مختلف الندوات عن اضرار استخدام العبوات الفارغة من المبيدات الزراعية والادوية البيطريه، وأثارها السلبية على صحة الانسان، بمشاركة الدكتورة ليلى مالك، والدكتورة مرام بلال، والدكتورة إيمان عبدالملك، والدكتورة عزة عبدالله، والدكتورة والدكتورة سمر دغدغ، والدكتورة هبه المغازى، والدكتورة مروة حيدر، والدكتورة دعاء عبدالحى، عبير اشرف.



التوعية بالتلقيح الصناعي



التوعية بتحصين الماشية



تحصين الطيور



توعية المزارعين