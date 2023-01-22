تحرير 8 محاضر مخالفات تموينية فى حملة على المخابز والأسواق بالدقى.. صور

كتبت - مرام محمد

شن حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، صباح اليوم الأحد، حملة مكبرة على المخابز البلدى والسياحى والأفرنجى، وكذا مخازن السلع الاستراتيجية من الأرز والسكر، بالتنسيق مع التموين وشرطة المرافق؛ لمنع احتكار السلع والتأكد من الالتزام بوزن الرغيف الأفرنجى والبلدى والسياحى ومراجعة نوعية الدقيق المستخدم والاشتراطات الصحية للتراخيص، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت الحملة المرور على 15 مخبز بمنطقة دير الناحية وشارع سليمان جوهر وميدان الدقي، أسفرت عن عن تحرير 8 محاضر لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن التحفظ على 7 أجولة من الدقيق من مخبز شهير لعدم وجود أى بيانات وفواتير.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد وجه بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدى مطابقا للمواصفات المحددة.

وأكد على ضرورة التوسع فى إقامة عدد من المنافذ الإضافية اللازمة خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة إستجابة لمطالب المواطنين.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل فى نطاقه وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين.

فى سياق متصل أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، فى تصريحات سابقة، أنه لم يتم تحديد سعر الخبز البلدى المقرر طرحه لغير حاملى البطاقات التموينية حتى الآن، أن وزارة التموين تقوم حاليا بالعمل على تحديد سعر الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية وبأسعار أقل من الخبز السياحى "الخبز الحر وأن ما يتردد عن تحديد سعر الخبز لغير حاملى البطاقات، وأنه يوجد كارت خبز بـ20 جنيها يتيح 25 رغيفا وكارت 50 جنيها يتيح 62 رغيفا غير صحيح على الإطلاق قائلا: "كل ما يتردد حتى الآن عن تحديد سعر نهائى للخبز البلدى لغير حاملى البطاقات غير صحيح".

وأضاف عبد الله غراب أن إتاحة وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية سيعمل حالة توازن فى الأسواق ويحد من غلاء أسعار الخبز السياحى "الحر"، حيث يستطيع المواطن من الحصول على كارت مسبق الدفع من مكاتب البريد لصرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.