تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما بتهمة قتل شخص أثناء سرقته بالإكراه فى بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس 4 متهمين 15 أيام على ذمة التحقيقات، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم وتخصصوا في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، كما تعدوا على شخص وأحدثوا إصابته التي أودت بحياته أثناء سرقة متعلقاته، كما أمر باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بدائرة مركز شرطة بنها، حيث تبين أن هناك 4 متهمين وراء الواقعة، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم وتخصصوا في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وتعدوا على المجني عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته حال قيامهم بمحاولة سرقة متعلقاته.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وأقروا بتعديهم على المجنى عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته باستخدام سلاح ناري حال قيامهم بمحاولة سرقة متعلقاته بمحل العثور.

كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – سلاح أبيض "سنجة" وكذا مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.