تجديد حبس المتهم بإشعال النيران في منزل عمه وإصابته وأولاده بحروق ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، تجديد حبس المتهم في واقعة إلقائه زجاجة "بنزين" مشتعلة على عمه وأولاده الثلاثة بسبب خلافات الميراث بقرية ميت العطار في مركز بنها بمحافظة القليوبية، إثر خلافات معهم بسبب الميراث والنزاع على شقة في منزل يملكه المجني عليهم، 15 يوماً، ووجهت له جهات التحقيق تهم القتل والشروع في القتل وإتلاف الممتلكات وحيازة مادة معجلة للاشتعال.

وكانت قد أسفرت الواقعة عن إصابة العم وأبنائه بحروق متفرقة، وفي وقت لاحق لقي أحد المصابين ويدعى "عبد الفتاح . ف" مصرعه، متأثرا بإصابته وذلك خلال تلقيه العلاج في أحد المستشفيات، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفى، والاستعلام عن حالات باقي المصابين، واستعجال تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي حول وفاة المصاب.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت إخطارا من مركز شرطة بنها، بورود بلاغ من مستشفى كفر شكر المركزي، باستقبال 4 حالات إصابة بحروق متفرقة في الجسم لمزارع و3 من أبنائه، ادعاء قيام ابن شقيق المصاب الأول بمهاجمتهم بزجاجة "بنزين" مشتعلة بسبب الخلافات في قرية ميت العطار مركز بنها.

وعلى الفور انتقلت أجهزة مباحث القليوبية، وتبين إصابة كل من "فودة أ"، مزارع، وأبنائه "عبد الفتاح" توفى خلال تلقيه العلاج في أحد المستشفيات، و"أحمد" و"إسلام" بحروق متفرقة في الجسم بنسب مختلفة، إثر قيام المتهم "محمد ي" ابن شقيق المصاب الأول بإلقاء زجاجة مشتعلة على المجني عليهم، وكشفت التحريات أن المتهم كان يركب دراجة نارية، وبحوزته زجاجة الجاز المشتعلة، وأنه ألقاها على المجني عليهم في منزلهم، ما أصابهم بحروق مختلفة.

كما أضافت تحريات إدارة البحث الجنائي، إلى وجود خلافات عائلية بين المتهم والمجني عليهم، بسبب شقة في عقار يملكه المصاب الأول، وأنه حدثت مشاجرة بينهم، فتوعد المتهم المجني عليهم بالانتقام، وهاجمهم بزجاجة "بنزين" مشتعلة، أسفرت عن إصابة المجني عليهم الأربعة، وجرى على الفور نقلهم لمستشفى كفر شكر المركزي، حيث تقرر خروج اثنان منهما في نفس اليوم وإحالة باقي المصابين لإحدى المستشفيات المتخصصة بالحروق حيث أعلنت اليوم وفاة أحد المصابين ويدعي "عبد الفتاح" وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة