بدء تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة السادسة للإسكان الاجتماعى بحى الكوثر فى سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن البدء فى اجراءات تسليم وحدات المرحلة السادسة من مشروع الاسكان الاجتماعى بحى الكوثر لمستحقيها، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرافق اللازمة، وازالة كافة المعوقات التى تسببت فى توقف المشروع وعدم تسليم الوحدات منذ عام 2015 م، موجها الوحدة المحلية ومديرية الاسكان باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من تسليم جميع وحدات المرحلتين الخامسة والسادسة باجمالى 63 عمارة سكنية .

وأوضح على لطفى رئيس حى الكوثر، أن الوحدة المحلية قامت بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة بمتابعة أعمال رصف الشوارع بالمرحلتين، عقب الانتهاء من أعمال المرافق، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه، مشيرا الى الاستمرار فى أعمال الرصف لحين الانتهاء من المنطقتين وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة للأعمال المنفذة .

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد تفقد معرض "أهلا رمضان"، بمنطقة العارف بمدينة سوهاج والذي أقيم بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية، ويضم كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة من 15 إلى 25% وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية و الاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، وفي ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف حملات متابعة توافر السلع وإعلان أسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي احتكار للسلع.

رافق المحافظ خلال جولته النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وأحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج أن أجهزة الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والعمل على التوسع في توفير منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج قامت بنشر عدد من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لافتًا إلى إستمرار تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان الكريم.