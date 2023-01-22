انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية فى مادتى الجبر والكمبيوتر

الإسماعيلية- صبرى غانم

انتظمت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، حيث يؤدى 26 ألف و555 طالب وطالبة، من طلاب الشهادة الإعدادية، امام 166لجنة في محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الأحد، امتحان مادتي الجبر والكمبيوتر وتكنولوجياالمعلومات.

وكان قد أدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، يوم الأربعاء الماضي امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية وامس السبت امتحان مادتى الهندسة والتربية الفنية.

وشدد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أثناء تفقده كنترول إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) على ضرورة الاهتمام بنظافة الأماكن الموجودة بالكنترول.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، على توفير الأجواء المناسبة للمعلمين مصححى الاختبارات وأعضاء الكنترول وجاء ذلك خلال تفقده كنترول الشهادة الإعدادية يرافقه إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وأمل فتحي رئيس الكنترول واحمد سيف مدير أمن المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن اليوم الأحد تستأنف الامتحانات بمادتي الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وتنتهى امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الاربعاء القادم، حيث يؤدي الامتحان 26 ألف و555 طالب وطالبة الامتحان أمام 166 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية

وكانت قد أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، كافة استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، وذلك بعدد 166 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية.

وكان قد وجه الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية، بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الإمتحانات، مشيرا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان، وفقا للإمكانات المتاحة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.